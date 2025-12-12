陳玉珍提助理費除罪化修法惹議 國會助理工會抗議籲撤案

國民黨立委陳玉珍提助理費除罪化修法惹議，國會助理工會今天上午在立法院大門口抗議，呼籲撤案。陳玉珍也出現在抗議現場向助理工會釋善意，邀請國會助理工會代表開會協商，盼能達成共識，保障公費助理的工作權。

陳玉珍領銜提出助理費除罪化修法草案，立法院會已於五日付委審查。修法重點包括，立委每人得置助理若干人，由委員聘用；助理健康檢查費用、文康活動費用及依勞動基準法等規定應由雇主負擔的相關費用，由立法院編列一定數額預算補助；補助費用由立法院撥予立法委員統籌運用，免檢據核銷等。