平息助理費除罪化爭議 羅智強：盼催生真正法制改革

國民黨立委陳玉珍提案修法助理費除罪化，引發爭議，在藍營內部也有不同聲音。國民黨立院黨團書記長羅智強表示，今日交換意見，吸納各界意見，希望能夠催生出真正的助理費法制改革。

陳玉珍日前提案修法「立法院組織法」第32、33、35條，將立院編列助理公費，直接發給立委手中，並授權立委統籌運用並免單據核銷。此修法草案一出，立即在國會助理圈炸鍋。藍營助理圈也感錯愕。

國民黨團今早召開黨團大會，也有討論助理費問題。羅智強說，今天黨團大會有針對助理費問題交換意見。陳玉珍跟助理工會溝通，一起共同促成更好的關於助理費法制化的版本，這點陳玉珍會繼續努力。實質上，各界意見也都在吸收接納，目標都是一樣的，希望能夠催生出真正的助理費法制改革。

在羅智強受訪後不久，陳玉珍和立法院國會助理工會代表協商後，已達成共識，未來提案審查時，陳玉珍承諾願意協助修正動議方式，整合助理工會所提修法版本，送立法院司法及法制委員會一併審查，以補原提案的不足。