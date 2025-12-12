助理費除罪化修法惹議！國會助理今抗議…陳玉珍釋善意

快訊

聯合報／ 記者蔡晉宇屈彥辰劉懿萱李成蔭唐筱恬／台北報導
國民黨立委陳玉珍推動「助理費除罪化」修法，引發立院助理工會反彈並發動擴大連署要求撤案，多位民進黨立委聲援。記者曾吉松／攝影
國民黨立委陳玉珍推動「助理費除罪化」修法，引發立院助理工會反彈並發動擴大連署要求撤案，多位民進黨立委聲援。記者曾吉松／攝影

國民黨立委陳玉珍提助理費除罪化修法惹議，國會助理工會今天上午將在立法院大門口抗議，呼籲撤案。據了解，陳玉珍已致電助理工會釋善意，該會將在集會表達訴求後拜會陳玉珍，盼能達成共識，保障公費助理的工作權。

陳玉珍領銜提出助理費除罪化修法草案，立法院會已於五日付委審查。修法重點包括，立委每人得置助理若干人，由委員聘用；助理健康檢查費用、文康活動費用及依勞動基準法等規定應由雇主負擔的相關費用，由立法院編列一定數額預算補助；補助費用由立法院撥予立法委員統籌運用，免檢據核銷等。

助理工會表示，嚴正反對任何可能弱化公費助理制度機制等修法方向，呼籲朝野立委三思而後行。工會也隨即發起助理連署，要求立委撤案。工會昨天擴大連署範圍，邀請朝野立委一起加入，多名民進黨立委都已簽署，在野黨立委僅陳昭姿一人表態力挺。

陳昭姿表示，民眾黨團修法版法案還必須深入討論，也許會有折衷版本。國民黨團首席副書記長林沛祥表示，仍在接受各方意見，今天黨團大會將充分討論。

民進黨立委指助理費若不用核銷還除罪，就會變立委小金庫，法務部建議審慎研議，主計總處和審計部說，只要公款核銷就是要原始憑證。民進黨立委連聲質疑，連應列席的立法院秘書長周萬來告假都成焦點，立法院長韓國瑜出面緩頰。

法務部表示，若變更助理費性質，實際上似乎是增加立委報酬或待遇，而助理費除罪化還涉及公共利益及廉政，建請立院廣納各方意見，審慎研議。民眾黨立法院黨團總召黃國昌說，法務部這次回應擲地有聲，在面對民進黨團推動國務機要費除罪化時，卻是噤若寒蟬。

