快訊

好萊塢女星走在紐約街頭被車撞！傷重不治 享年60歲

闖關成功！停砍退休公務員年金先三讀 回溯自113年起適用

遭嗆「錢都不會數這輩子就這樣」 桃客暴打學生司機認罪想當面道歉

聽新聞
0:00 / 0:00

民進黨：藍白要把貪助理費合法化 恐淪私房錢、侵害權益

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨發言人韓瑩今天表示，藍白立委的修法方向形同將把貪汙助理費合法化，甚至不需檢據核銷，讓助理費由立委自行統籌運用，恐使助理費淪為私房錢，嚴重侵害助理權益。圖／聯合報系資料照片
民進黨發言人韓瑩今天表示，藍白立委的修法方向形同將把貪汙助理費合法化，甚至不需檢據核銷，讓助理費由立委自行統籌運用，恐使助理費淪為私房錢，嚴重侵害助理權益。圖／聯合報系資料照片

國民黨立委陳玉珍提案要將助理費案除罪化，引發爭議。民進黨發言人韓瑩今天批評，藍白立委的修法方向形同將把貪汙助理費合法化，甚至不需檢據核銷，讓助理費由立委自行統籌運用，恐使助理費淪為私房錢，嚴重侵害助理權益。

韓瑩指出，面對社會疑慮與助理的反對聲浪，陳玉珍仍強硬宣稱不會撤案，並要求工會與其直接溝通，引發外界質疑她漠視助理權益、執意推動爭議修法，甚至被認為是在替涉及助理費爭議的國民黨公職護航，態度行徑令人咋舌。

韓瑩說，民眾黨立委劉書彬更不遑多讓。根據媒體報導，據傳其助理加入連署、為自身工作權益發聲時，劉書彬不僅未支持，更被爆出飆罵助理，這種對待辛苦助理的作風，苛刻態度不僅宛如慣老闆，更與民眾黨主席黃國昌所聲稱的公款公用原則相互矛盾。

韓瑩表示，民進黨反對任何企圖透過修法自肥、犧牲助理工作權益的行為，呼籲國民黨與民眾黨應盡速表態，公開反對陳玉珍此一被外界視為挺貪汙、挺慣老闆的修法提案，共同維護國會助理的勞動權益，避免讓國會成為特權溫床。

慣老闆 陳玉珍 民眾黨 國民黨 民進黨 劉書彬 黃國昌

延伸閱讀

綠白立委聲援助理費 反對修法匯給立委

稱修法不影響權益 翁曉玲：除非助理自認不夠優秀 擔心不續聘

指周萬來請假避答助理費除罪 綠批韓國瑜領導的共犯結構

國會助理發起助理費除罪化撤案 民進黨團、陳昭姿連署

相關新聞

影／助理費除罪化惹議…林延鳳逼問何時打給陳玉珍 蔣萬安1句話回擊

國民黨立委陳玉珍提案助理費除罪化惹議，民進黨北市議員林延鳳今質詢市長蔣萬安態度，雖蔣表明不支持，也稱會反映，但林延鳳仍連...

助理費案有共識了！ 陳玉珍同意整合工會版本付委審查

國民黨立委陳玉珍提案助理費除罪化惹議，立院國會助理工會今與陳玉珍協商，雙方約討論一個多小時，部分助理盼撤案未果離席抗議。...

韓國瑜現身助理工會抗議現場：我與卓揆都助理出身 酸甜苦辣都走過

國民黨立委陳玉珍提案修法助理費除罪化惹議，陳玉珍今與立法院國會助理工會今在紅樓協商。立法院院長韓國瑜到場致意並說，他與行...

影／陳玉珍與國會助理工會代表協商 達成三點共識

國民黨立委陳玉珍提案助理費除罪化，引發國會助理反彈。立法院助理工會今在立法院手持「助理不是奴才 不良立委下台」標語，喊話...

陳玉珍提助理費除罪化修法惹議 國會助理工會抗議籲撤案

國民黨立委陳玉珍提助理費除罪化修法惹議，國會助理工會今天上午在立法院大門口抗議，呼籲撤案。陳玉珍也出現在抗議現場向助理工...

平息助理費除罪化爭議 羅智強：盼催生真正法制改革

國民黨立委陳玉珍提案修法助理費除罪化，引發爭議，在藍營內部也有不同聲音。國民黨立院黨團書記長羅智強表示，今日交換意見，吸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。