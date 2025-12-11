快訊

好萊塢女星走在紐約街頭被車撞！傷重不治 享年60歲

闖關成功！停砍退休公務員年金先三讀 回溯自113年起適用

遭嗆「錢都不會數這輩子就這樣」 桃客暴打學生司機認罪想當面道歉

助理費除罪惹議 陳昭姿連署撤案：民眾黨也許有折衷版本

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
國民黨立委陳玉珍提案助理費除罪化，引發國會助理怒火，因而發起撤案連署。民眾黨立法院黨團幹事長陳昭姿今連署力挺。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委陳玉珍提案助理費除罪化，引發國會助理怒火，因而發起撤案連署。民眾黨立法院黨團幹事長陳昭姿今連署力挺。圖／聯合報系資料照片

國民黨立委陳玉珍提案助理費除罪化，引發國會助理怒火，因而發起撤案連署。民眾黨立法院黨團幹事長陳昭姿今連署力挺，為自己可能受損的權益發聲，是最基本的精神，她辦公室全簽了。至於民眾黨團總召黃國昌日前說由立委黃珊珊、林國成組成小組研議草案，陳昭姿今透露，至少方向不會往全面除罪化，「也許會有個折衷的版本。」

該連署已有49間民進黨委員辦公室、24間國民黨委員辦公室、5間民眾黨委員辦公室及2個立法院黨團，共計284位助理連署。民眾黨立委陳昭姿今也簽署力挺，他說，每位立委都有權利提出自己認為適當的法案，但被法案影響權益的人，包括這次法案涉及到的助理，也有權利為可能受損權利發聲，是最基本精神，所以提案是一回事，發聲也是一回事，她的辦公室每位同仁都簽了連署。

至於黨團立場，陳昭姿說，黃國昌有責成兩位長期擔任民代的立委研議，至於黨版法案必須深入討論，至少方向不會往全面除罪化方向，「也許會有個折衷的版本。」

辦公室 法案 民眾黨 國民黨 陳昭姿 黃國昌 陳玉珍 民進黨 黃珊珊

延伸閱讀

綠白立委聲援助理費 反對修法匯給立委

國會助理發起助理費除罪化撤案 民進黨團、陳昭姿連署

邀立委連署撤「助費除罪化」 發起人：在野僅陳昭姿一人響應

與藍智庫對接討論在野合作 黃國昌指示擬定全國性共同政見

相關新聞

裝修公司標炸藥案不只5.9億？ 藍委爆「從印度採購」：後續還有近9億

國防部疑爆採購弊案，「福麥國際室內裝修公司」以5.9億得標國防部RDX海掃更炸藥採購案。國防部長顧立雄說，只要有代理商能...

入境卡標「中國（台灣）」惹議！賴總統喊話後南韓外交部回應了

南韓電子入境卡系統將台灣錯誤標示為「中國（台灣）」，賴清德總統10日喊話南韓「尊重台灣人民意志」，多家韓媒跟進報導。南韓...

「室內裝修商」得標炸藥採購案？福麥公司5年前曾捲入借牌風波

國防部一項招標「RDX海掃更」炸藥的得標廠商，竟是一家登記在台南中西區為室內裝修的福麥公司。而福麥公司5年前曾捲入「借牌...

賴總統找綠委背書挺政院 認定在野濫權法案擬不副署

賴清德總統今天邀集所有民進黨立委在民進黨中央黨部開會，會中達成共識，藍白強行惡修的財畫法等，行政機關有憲法忠誠義務，包括...

停砍公教年金今拚三讀 羅智強議場前守夜：盼今天就通過

停砍公教年金相關法案預計將在今日立法院會三讀闖關，國民黨立院黨團發出甲動，今早便召開黨團大會，黨團書記長羅智強說，國民黨...

疑「台灣之盾」能不能保衛全台 李喜明：沒人知道是什麼

針對賴清德總統提出的「台灣之盾」國防政策，前參謀總長李喜明11日表示，其政策方向尚不明確，指現在沒有人知道具體的政策細節...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。