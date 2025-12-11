助理費除罪惹議 陳昭姿連署撤案：民眾黨也許有折衷版本

國民黨立委陳玉珍提案助理費除罪化，引發國會助理怒火，因而發起撤案連署。民眾黨立法院黨團幹事長陳昭姿今連署力挺，為自己可能受損的權益發聲，是最基本的精神，她辦公室全簽了。至於民眾黨團總召黃國昌日前說由立委黃珊珊、林國成組成小組研議草案，陳昭姿今透露，至少方向不會往全面除罪化，「也許會有個折衷的版本。」

該連署已有49間民進黨委員辦公室、24間國民黨委員辦公室、5間民眾黨委員辦公室及2個立法院黨團，共計284位助理連署。民眾黨立委陳昭姿今也簽署力挺，他說，每位立委都有權利提出自己認為適當的法案，但被法案影響權益的人，包括這次法案涉及到的助理，也有權利為可能受損權利發聲，是最基本精神，所以提案是一回事，發聲也是一回事，她的辦公室每位同仁都簽了連署。

至於黨團立場，陳昭姿說，黃國昌有責成兩位長期擔任民代的立委研議，至於黨版法案必須深入討論，至少方向不會往全面除罪化方向，「也許會有個折衷的版本。」