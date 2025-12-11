助理費免檢據核銷爭議 主計、審計：公款就是要原始憑證

快訊

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
司委會今天邀請有關單位就「八百萬助理費變成小金庫立法院組織法恐成自肥法案」專題報告，有關單位也就該議題提出說明。記者李成蔭／攝影
司委會今天邀請有關單位就「八百萬助理費變成小金庫立法院組織法恐成自肥法案」專題報告，有關單位也就該議題提出說明。記者李成蔭／攝影

助理費除罪化草案引發爭議，立法院司法及法制委員會今天邀請有關單位專報，民進黨立委批評，該案讓助理費成立委小金庫，還可不用核銷，主計總處、審計部都說，只要公款就是要原始憑證。藍白立委則都說，民進黨過去強勢通過國務機要費除罪化，而司法在助理費案子上也看顏色處理。

司委會今天邀請有關單位就「八百萬助理費變成小金庫立法院組織法恐成自肥法案」專題報告，有關單位也就該議題提出說明。民眾黨立委黃國昌表示，法務部對今天的議題回應擲地有聲，但面對民進黨立法院黨團於2022年時推國務機要費除罪化時是怎麼講的？

國民黨立委王鴻薇則說，國會助理是夥伴更是分身，權益當然不能受侵害，且一切相關費用要公款公用，這應該是一體適用的，但像先前時任民眾黨立委高虹安在助理加班費議題上，都是沿用民進黨前立委李俊俋的方式，但高二審即將宣判，李卻32個月了都沒下文。

民進黨立委則要立法院代表清楚表態，民進黨立委王義川表示，若照陳玉珍版本「統籌運用」，有沒有可能不聘助理，相關費用還直接匯進立委戶頭？立法院副秘書長張裕榮表示，一切就是依法執行，尊重委員提案，但一定是公款公用，若沒有助理就不用提撥。

民進黨立委莊瑞雄也批，張裕榮都不敢正面答覆，該案兩個重點，第一是薪資不合理，第二是免去刑責除罪化，如此讓公帳變私帳，老百姓會贊成嗎？張裕榮強調，立法院人員都是堅守行政中立。民進黨鍾佳濱也質疑，所謂可以免檢據核銷也不合理，這樣可以嗎？主計總處表示，公款就是要原始憑證；審計部也說，即便是「補助款」性質，也是要原始憑證。

司委會今天邀請有關單位就「八百萬助理費變成小金庫立法院組織法恐成自肥法案」專題報告，有關單位也就該議題提出說明。記者李成蔭／攝影
司委會今天邀請有關單位就「八百萬助理費變成小金庫立法院組織法恐成自肥法案」專題報告，有關單位也就該議題提出說明。記者李成蔭／攝影
國民黨立委陳玉珍提出助理費除罪化修法引發關注，立法院司法及法制委員會上午邀請法務部、審計部、立法院等單位，就「八百萬助理費變成小金庫，立法院組織法恐成自肥法案」進行專題報告。民進黨立委在桌上擺滿反對法案的牌子。記者曾吉松／攝影
國民黨立委陳玉珍提出助理費除罪化修法引發關注，立法院司法及法制委員會上午邀請法務部、審計部、立法院等單位，就「八百萬助理費變成小金庫，立法院組織法恐成自肥法案」進行專題報告。民進黨立委在桌上擺滿反對法案的牌子。記者曾吉松／攝影

民進黨 立法院 司法

