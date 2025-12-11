助理費除罪引爭議 法務部：涉公共利益及廉政應審慎研議

助理費除罪化草案引發爭議，立法院司法及法制委員會今天邀請有關單位專報，其中法務部說明引發關注。法務部表示，若變更助理費性質，實際上似乎是增加立委報酬或待遇，而助理費除罪化還涉及公共利益及廉政，建請廣納各方意見，審慎研議。

司委會今天邀請有關單位就「八百萬助理費變成小金庫立法院組織法恐成自肥法案」專題報告，以及審查立委許智傑等32人擬具「立法院公費助理任用法草案」案，有關單位也就該議題提出說明。

法務部書面報告指出，目前助理費支應屬公帑，每年需編列預算，立委助理費須經國會審查與議決，若想藉由變更助理費的性質以達到事實上除罪化效果，涉及公共利益及廉政要求，建請廣納各方意見，審慎研議。

該報告還提到，立委陳玉珍等28人所提「立法院組織法第32條、第33條及第35條條文修正草案」，擬將國會助理費性質定性為「對於委員之補助款」，並改為「由立法院撥予立法委員統籌運用，免檢據核銷...」，目前實務上認定，助理費非屬立委薪資，若變更性質為「實質薪資之一部分」，實質上似乎是增加立委報酬或待遇。是否要依憲法增修條文規定、司法院釋字第499號解釋意旨，自次屆起實施，才符合我國憲法框架秩序，建請一併審酌。

至於有關許智傑提案，他自己也說明，助理費相關法案其實是滿沈重的，國民黨立法院黨團總召傅崐萁說是進步法案，但其實他提的才是進步法案，當中說明如何讓助理制度法制化，除了要保障助理工作權益，加上責任與義務。