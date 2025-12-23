黃偉哲公布七周年市政數據 吸引投資額近3,000億元、減債逾2百億

快訊

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄即時報導
台南市政府23日舉行第729 次擴大市政會議，黃偉哲率領局處首長發表就職七年來的成果。照片／台南市府提供
12月25日台南市長黃偉哲即將就職滿七周年，台南市政府23日舉行第729次擴大市政會議，黃偉哲率領局處首長發表就職七年來的成果。以具體數字展現台南的蛻變，包含招商投資額累計破兆、減債超過2百億，以及各項民生指標的實質成長。

黃偉哲感性表示，市政是一棒接一棒，他承接歷任縣市長打下的基礎，7年來全力以赴，累計的公務車行程里程數可以繞行台灣543圈，黃偉哲指出「543圈」不只是數字，而是勤走基層、傾聽民意的足跡。

黃偉哲感謝市政團隊7年來的努力，台南不僅是文化古都，更已成功轉型為智慧科技大城，成為一座讓人願意停留、安心生活的宜居城市。黃偉哲指出，七年來在經濟發展上成功吸引投資額超過2,939億元，增加約6.3萬個就業機會；在基礎建設上完成60座滯洪池；農漁水路改善長度達2,117公里（約4.7 條國一長度），成效全國第一；在社會福利上，長照涵蓋率連續四年蟬聯六都第一。

當其他縣市舉債數字不斷往上墊高時，黃偉哲領軍的團隊財政穩健，7年來累計為台南市減債205億元，將資產留給下一代。然而，黃偉哲也提醒，新版《財劃法》導致中央補助款減少約12億元，加上房屋稅收也減少。面對收入減少而支出增加的困境，首長們必須在有限資源內發揮最大效率。黃偉哲指出「市民對政府的期待只會更多不會更少」，必須以高度的耐心與用心來面對，也期許團隊持續努力，目前的成果只是「通往未來的新起點」

今日市政會議由地政局長陳淑美代表簡報說明市府7週年施政成果。市府團隊秉持「讓成果說話」理念，推動城市全面升級。包括累積逾2,939億元投資額、增加6.3萬個工作機會、完成60座滯洪池、規劃92座特色遊戲場、設置632站YouBike 2.0等，更落實長照政策，長照涵蓋率連續四年六都第一。在文化、交通等大型公共建設亦有大幅進展。市府目前也同步展開南科、沙崙、柳科三大科技聚落布局，打造台南未來十年的產業與城市競爭力。

