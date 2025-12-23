聽新聞
觀察站／張麗善厚積能量 轉扮母雞角色

聯合報／ 本報記者陳雅玲

雲林縣長張麗善背負「雲林張家」與前縣長張榮味之妹的光環，仍曾兩度與縣長寶座擦身而過，經歷家族政治生涯最黯淡的寒冬，她2018年高票當選縣長，展現超越黨派行政效率與執行力，壯大張家政治能量，成為姪女立委張嘉郡接棒、以及她個人下一步最強基石。

2022年連任成功後，張麗善的施政風格更趨穩健務實，小至路平、燈亮、水溝通等民生細節，及生生有平板、智慧黑板進入校園，補齊偏鄉數位落差，大型建設方面，包含橋梁修繕、縣立田徑場興建及觀光發展布局，也逐步展現成效；這些政策不僅讓她在各項施政評比中名列前茅，更獲得部分綠營人士私下肯定，認為其行政效率與執行力超越黨派之爭。

在中央資源分配相對不利的情況下，張麗善仍力求突破。由於政黨色彩不同，雲林在產業園區推動、鐵路高架化等重大建設上，難以分得中央政策紅利，她選擇以地方財政與政策整合方式，逐步累積成果，並在任期後段定調雲林長遠發展方向，試圖降低政黨對立對縣政的影響。

在政治布局上，張麗善的角色也不僅止於縣政操盤者，隨著任期進入倒數，她逐漸轉為「母雞帶小雞」的輔選角色，為姪女、現任立委張嘉郡鋪設接班之路，而她穩定的施政成績，無形中成為最強背書。

張麗善人生轉彎從醫護踏入政壇，交出漂亮施政成績單，7年來翻轉雲林綠營執政版圖，而她的下一步，外界始終充滿揣測，不過累積強大的民意基礎與五星級的行政資歷就是最好「敲門磚」，無論是進軍國民黨層峰或擔任更重要戰略角色，她都已握有發球權。

