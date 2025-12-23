聽新聞
張麗善建設雲林 想成為種樹的人

聯合報／ 記者陳雅玲蔡維斌林伯驊／專訪
雲林縣長張麗善接受專訪表示「我想成為種樹的人」，盼接班者能延續她縣政上的長期布局。記者陳雅玲／攝影
雲林縣長張麗善接受專訪表示「我想成為種樹的人」，盼接班者能延續她縣政上的長期布局。記者陳雅玲／攝影

雲林縣長張麗善接受本報專訪指出「我想成為種樹的人」，任內推動農業轉型，讓農民收入結構改善，社會照顧以萬寶龍計畫逆勢推升人口，並運用科技，縮短教育的城鄉差距、照顧長輩和弱勢等，讓雲林在非六都縣市中，已走在前段班。

張麗善於專訪一開始便將準備的書面資料放一旁，施政數據與政策脈絡娓娓道來，她笑說，自己護理師出身，「數據不會騙人」，看數據、找問題，再回到民眾需求，是她一貫的治理方式。

談到最滿意的政績，張麗善毫不遲疑地點出農業轉型，推動農業預警平台，結合科技防災與產銷資訊，同時打造「雲林良品」品牌，協助農產品走向市場，任內農業產值已從700多億元提升至948億元；另一項則是觀光進展，從山、海、平原全面布局，打造草嶺石壁森林療癒園區、三條崙風箏衝浪園區，並活化建國眷村、斗六與北港糖廠等場域，觀光人次從每年約700萬人次，即將突破3千萬人次。

在教育政策，張麗善直言，雲林不能再讓孩子輸在起跑點，而是要贏在起跑點，推動品格教育、加碼營養午餐補助，落實「班班有冷氣、水洗智慧黑板，生生有平板」，努力縮短城鄉差距。

社會照顧則是她自認最不容妥協的一環，萬寶龍催生計畫吸引人口，但「我不喜歡炒短線，更不喜歡錢領了就走」，打造涵蓋生育、托育、教育與青年政策，到運用智慧科技照顧長者、盤點弱勢族群三餐與保暖需求。

「我想成為種樹的人！」張麗善說，九加一產業園區、斗六鐵路高架化等重大建設未獲中央全力支持，進度受限，仍努力打造全齡宜居的環境，想讓年輕人看到雲林有機會、有未來，盼接班者延續這些長期布局；至於自己下一步，張麗善說，把眼前角色做好，讓政策落實、交棒順利才是當務之急。

前縣議員邱世文指出，張麗善工作效率值得肯定，但山區建設偏重古坑草嶺一帶，反而忽略林內鄉。虎尾鎮里長聯誼會長林坤泉認為，張麗善很拚有目共睹，水溝疏通、道路修繕仍有加強之處。虎尾魅力商圈榮譽理事長程素鳳則期待縣長所剩的任期能強化經濟建設。

受肯定及待改善事項 製表／陳雅玲
受肯定及待改善事項 製表／陳雅玲

