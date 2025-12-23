張麗善建設雲林 想成為種樹的人

雲林縣長張麗善接受本報專訪指出「我想成為種樹的人」，任內推動農業轉型，讓農民收入結構改善，社會照顧以萬寶龍計畫逆勢推升人口，並運用科技，縮短教育的城鄉差距、照顧長輩和弱勢等，讓雲林在非六都縣市中，已走在前段班。

張麗善於專訪一開始便將準備的書面資料放一旁，施政數據與政策脈絡娓娓道來，她笑說，自己護理師出身，「數據不會騙人」，看數據、找問題，再回到民眾需求，是她一貫的治理方式。

談到最滿意的政績，張麗善毫不遲疑地點出農業轉型，推動農業預警平台，結合科技防災與產銷資訊，同時打造「雲林良品」品牌，協助農產品走向市場，任內農業產值已從700多億元提升至948億元；另一項則是觀光進展，從山、海、平原全面布局，打造草嶺石壁森林療癒園區、三條崙風箏衝浪園區，並活化建國眷村、斗六與北港糖廠等場域，觀光人次從每年約700萬人次，即將突破3千萬人次。

在教育政策，張麗善直言，雲林不能再讓孩子輸在起跑點，而是要贏在起跑點，推動品格教育、加碼營養午餐補助，落實「班班有冷氣、水洗智慧黑板，生生有平板」，努力縮短城鄉差距。

社會照顧則是她自認最不容妥協的一環，萬寶龍催生計畫吸引人口，但「我不喜歡炒短線，更不喜歡錢領了就走」，打造涵蓋生育、托育、教育與青年政策，到運用智慧科技照顧長者、盤點弱勢族群三餐與保暖需求。

「我想成為種樹的人！」張麗善說，九加一產業園區、斗六鐵路高架化等重大建設未獲中央全力支持，進度受限，仍努力打造全齡宜居的環境，想讓年輕人看到雲林有機會、有未來，盼接班者延續這些長期布局；至於自己下一步，張麗善說，把眼前角色做好，讓政策落實、交棒順利才是當務之急。