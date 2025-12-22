快訊

觀察站／環境議題連爆 邁任期最後考驗

聯合報／ 本報記者徐白櫻王昭月

高雄市長陳其邁兩屆任期足足少了2年，成為全台特例，但他率團隊加速前進，招商成績亮麗，演唱會經濟也博足聲量，幾乎設下高雄執政天花板，給足後繼者壓力。不料環境治理等議題卻在邁入任期最後一年連環爆，能否突圍，是政治生涯重要關卡。

台積電落腳高雄，二奈米製程廠區陸續動工、上下游供應鏈群聚效應發酵，是陳其邁本屆任內最具指標性政績。搭配亞洲資產管理中心高雄專區進駐、5G AIoT與電動車等產業布局，高雄逐步轉骨。

陳其邁第二屆任內高雄進入大開發，捷運黃線等工程齊發，8件捷運聯開案，加上11件公辦都更案陸續啟動，招商總額逼近3000億元，寫下高雄市長單一任期內最高紀錄。

吸聚國際巨星的演唱會經濟，活動期間飯店幾近滿房，觀光效益外溢至周邊商圈，陳其邁自豪連攤商「烤魷魚都烤到手麻」，只是力拚城市光榮下，基層公務人員相對累得人仰馬翻。

陳其邁是標準「政策控」，對局處執行力要求嚴格，城市治理近乎龜毛，尤重視環境美化，像行經澄清湖圓山路看見路樹雜亂便禁不住碎念，不久結合圓山飯店一舉翻新；登打狗山見旗津舊部落破舊，即替70戶民宅外牆換上繽紛彩衣，變成媲美韓國釜山「彩色島」。

任期最末一年誠如他所言，還有很多事情想做還沒有做完，未來留給市民更好的高雄，眼下幾件市政沉痾、歷史共業，包括大林蒲遷村，重建廢土去化機制、新建高雄國際機場等問題，若能在任內獲突破性解決，將能在高雄自治史上留下不凡紀錄。

陳其邁：引進台積電 高雄彎道超車

高雄市長陳其邁7年前選舉失利，補選上任市長後喊出「2年拚4年」，如今第2任期僅剩1年，他接受本報書面專訪，自豪引進台積電...

港都行銷熱 市民盼低薪有起色

高雄近年大型活動話題不斷，不少民眾見人潮川流，禁不住誇「高雄城市行銷有一套」，讓人有感。但也有民眾指高雄變熱鬧豐富，卻依...

新聞眼／交通、垃圾題未解 打福利牌是考驗

陳光復本屆縣長選舉以3個百分點險勝，重返澎湖執政，下屆依然當仁不讓，但目前有葉竹林、許智富、鄭清發等對手表態一爭高下，連...

觀察站／會勘走遍全南投 許淑華務實治理看得到

南投縣長許淑華三年前上任，剪去及肩長髮、以短髮亮相，捨去「神力女超人」光環，展現務實治縣風格。三年來她少說多做，踏踏實實...

百里侯年度系列 ／南投縣長許淑華 縣政不挑輕鬆的做

南投縣長許淑華上任滿3年，一路在壓力中前行。上任後就面對卡努颱風災後重建重任，另方面她正面迎戰南投數十年未解的垃圾處理問...

