港都行銷熱 市民盼低薪有起色

聯合報／ 記者宋原彰巫鴻瑋郭韋綺／高雄報導

高雄近年大型活動話題不斷，不少民眾見人潮川流，禁不住誇「高雄城市行銷有一套」，讓人有感。但也有民眾指高雄變熱鬧豐富，卻依舊普遍低薪，經濟成長的紅利似未讓全民雨露均霑。

「這幾年高雄真的變得不一樣。」劉姓退休教師說，高雄雖有很多工程在動，施工造成交通不便，但細看市容景觀其實有不少轉變，像市府收回高雄高爾夫球場轉為果嶺公園，場外高聳圍籬拆了，視野變通透，一眼就能望見綠草如茵；另市內不少重劃區覆上綠草，天際線變得清朗。

苓雅區經營燒烤餐廳的朱老闆對演唱會經濟最有感，指國際級歌手接連到高雄登台，萬聖節擺顆大南瓜都人潮爆多，城市活力充沛。一名高中老師也說，韓星駕到，高雄流行音樂中心及各大飯店營造璀璨燈光應援，周末大型活動遍地開花，耶誕氣氛不輸北部。

在工廠上班的蔡姓市民認同高雄活動辦得有聲有色，擺脫過往工業城印象，前陣子BLACKPINK吸引很多人來，他首次感到「不是啥米攏是台北卡好」。但感受複雜的是，大家薪水仍低，市府雖招進台積電，設廠效益似乎離小市民仍遙遠，「我們傳產業就苦哈哈」。

朱老闆也指出，不少商圈與街邊店，正面臨沒落的壓力。

從事設計業的陳姓青年表示，當初返鄉工作是想多陪伴家人，入職後卻發現，月薪3萬出頭卻需每天加班，跟家人相處的時間沒有比較多，公司也因常加班，流動率高。

正修科大企管系學生周伊倫說，大型活動讓年輕人生活豐富多彩，也帶來餐飲、住宿等觀光效益，但整體交通便利性沒跟上，許多建設細處，與期待仍有落差。

