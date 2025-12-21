聽新聞
新聞眼／交通、垃圾題未解 打福利牌是考驗

聯合報／ 本報記者王昭月

陳光復本屆縣長選舉以3個百分點險勝，重返澎湖執政，下屆依然當仁不讓，但目前有葉竹林、許智富、鄭清發等對手表態一爭高下，連任之路威脅密布。

陳光復兩度出任澎湖縣長，均以「福利治縣」為施政主軸。從生育、托育、營養午餐、學生補助、敬老金、疫苗到假牙補助，由幼至老全面納入「福利安全網」，在高齡化、少子化壓力下確實獲得不少支持，三年施政算是交出漂亮成績單。

在他治理下，澎湖雖還完公債，仍有諸多基礎建設待執行，據政界人士觀察，他兩次縣長任內均偏重福利建設，但這類政策很燒錢，被譽為「財政魔術師」的他想再拚連任，還能變出多少把戲？

而澎湖縣最棘手的問題包括焚化爐興建問題未解、紅羅垃圾掩埋場連年多次火警，垃圾外運受限；醫療後送受限於空中交通量能不足，這些陳年問題未能根本解決，每逢選舉必成話題。

本屆縣長選舉，陳光復能以些微差距擊敗國民黨對手賴峰偉，主要因為出身藍營的馬公前市長葉竹林搶票，造成藍軍分裂。而下屆選舉，葉已表態以無黨身分參戰，來勢洶洶；曾任民眾黨縣黨部主委的許智富，可能掀起藍白合效應，都是威脅陳連任的變數。

陳光復向來以福利建設見長，但這張牌在每次選舉是否依舊穩操勝算，恐是項殘酷考驗，尤其澎湖人口數少，選舉輸贏僅幾千票，靜觀「福利牌」能否贏得民心。

