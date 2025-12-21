百里侯年度系列／推全齡照護 陳光復打造幸福澎湖

陳光復2022年再戰澎湖縣長，在對手夾擊下驚險替民進黨拿回政權，這屆他自詡兢兢業業，以「幸福澎湖」作為施政核心理念，從育兒、教育、青年、醫療、長照等領域，全方位照顧每一個世代，務求各面向建設齊頭並進。他自信地說，「澎湖的改變，鄉親看得見」。

陳光復二度回鍋執政，歷經3年努力，公共債務首度歸零，托育、長照擴充，醫療與碼頭改善工程也有明顯進展。他說，少子化浪潮對人口老化的澎湖縣加倍衝擊，為此他推生育、育兒津貼、托育補助，擴充公共托育空間、開辦臨時托育。另國中、小營養午餐費全免，還加碼供應魚肉、牛奶、水果，並補助高中職及大專院校學生1萬元購書與通勤。

為幫助青年返鄉創業，推青創貸款與輔導計畫。為守護縣民健康，推5大限定公費疫苗。敬老金每年達1萬5千元，全台最高，假牙全口補助5萬元。

他不諱言，澎湖四面環海，地理受限，是執政最艱難的挑戰。目前67座老舊碼頭、破損消波塊，改善經費動輒上億元，且澎湖島際及空中交通不足，地方財政壓力更沈重。但他設法讓公債歸零，不錯放中央任何補助。

「去年4月澎湖公債首次歸零，代表財政穩健、發展更有底氣」陳光復說，他善用民眾每分稅金，用行動回應縣民期待，「因為澎湖值得一個會做事的人當家」。

朱姓上班族認為澎湖老人多，假牙補助就讓人很有感。望安鄉民吳振泰說，縣府清除蚵殼山、推動汙水接管、整頓市容，環境大有改善。不過外島航班不足、專科醫師短缺，建設仍有落差。陳姓居民則指，縣府施政缺乏新亮點，且光電、風機政策破壞地景，農地變民宿也推升房價，美中不足。

陳光復認為，施政不免遭質疑或抹黑，但他的政策站得住腳，「把事情做好，就是我最好的回應」，澎湖的改變，相信縣民看得見。