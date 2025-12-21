聽新聞
觀察站／延續鐵藍區優勢 考驗徐榛蔚

聯合報／ 本報記者王燕華
花蓮縣長徐榛蔚（右二）日前到壽豐會勘水利工程。記者王燕華／攝影
花蓮縣長徐榛蔚（右二）日前到壽豐會勘水利工程。記者王燕華／攝影

徐榛蔚接棒丈夫傅崐萁就任花蓮縣長，兩人4任共執政10多年，任期最後一年對徐榛蔚仍是充滿考驗，尤其明年度總預算財劃法修正而大增，卻因洪災重建經費編列爭議卡關，如何化解並推動各項新政，甚至延續「鐵藍區」優勢，明年順利交棒，都考驗徐的政治智慧。

徐榛蔚這屆以近6成5得票率風光連任，但仍充滿挑戰，傅崐萁遭提大罷免，還被罷免方視為頭號對象，雙方激烈交鋒過程中，發生「查水表」事件，也讓徐榛蔚帶領的縣府團隊捲入其中，所幸最後罷傅仍失敗告終。

此外，花蓮天災不斷，去年0403地震重創，今年9月23日馬太鞍溪堰塞湖潰壩造成光復鄉洪災，釀19死悲劇，過程中央、地方一度高度攻防，徐榛蔚及執政團隊也被全國強力檢驗。

受益財劃法修法，花蓮明年度總預算高達401億元，縣府團隊規畫多項新政，但因議會要求重編納入洪災重建經費，至今卡關。徐任期的最後一年，第一件事就是要想辦法與議會溝通協調，讓總預算案早日過關，新政才能順利上路，而光復鄉漫長重建之路才要開始，也勢必是這一年施政重中之重。

明年縣長選舉前哨戰已開打，泛藍內部競爭激烈，被視為傅系人馬的吉安鄉長游淑貞已表態，但「前國民黨」無黨籍縣議員魏嘉賢、議長張峻等人都可能參戰，甚至傅崐萁是否回鍋也被視為觀察重點。

無論由誰出線，徐榛蔚必須拿出讓外界滿意的成績單，才能順利延續藍營在花蓮的執政優勢。

徐榛蔚 馬太鞍溪 傅崐萁 總預算 大罷免 財劃法 光復鄉

觀察站／延續鐵藍區優勢 考驗徐榛蔚

