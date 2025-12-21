聽新聞
災後重建加速基建更新 徐榛蔚：明年是繁花盛開的一年

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導
花蓮縣長徐榛蔚表示，明年就會是繁花盛開的一年。記者王燕華／攝影
花蓮縣長徐榛蔚明年步入任期最後一年，接受本報專訪表示，將災後重建視為基礎建設加速更新的契機，面對天災就是「化危機為轉機」並重視區域平衡，施政藍圖要從地方走向國際，相信努力做、不斷累加，「明年就會是繁花盛開的一年」。

「每年老天爺都給我一個考驗」徐榛蔚說，花蓮地大但才30多萬人，縣府財源有限，基礎建設一件不能少，透過一件件災後重建工程，讓全縣基礎建設加速提升。

她舉例，2022年918地震震垮南區多條跨越秀姑巒溪的大橋，高寮大橋明年上半年完工，是花蓮第一條鋼構橋，接下來崙天大橋、玉長大橋也會完成；不屬於震災重建，在縣府治理規畫藍圖的還有瑞穗大橋、瑞崗大橋，已經提送計畫並辦理地方說明會，橋梁、道路逐一完成，南區就會整個大翻轉。

「區域平衡」是她分配資源的重要考量。徐榛蔚說，花蓮南北狹長，等於跨越西部6個縣市，東西還有海岸山脈隔著，必須克服很多天然障礙。這幾年，縣府從藝文場館配置、學校設備場地提升、老人文康中心等場館優化，都顧及北中南均衡。

花蓮天災頻傳，縣府團隊對提升消防量能下很大工夫，吉安、光復、瑞穗、豐濱分隊一棟接一棟改建，水璉分隊已動工，還有特搜訓練基地、防災教育館等，希望防災韌性愈來愈強。

她更自豪的是，在基礎建設持續推進時仍謹守財政紀律，一度舉債到達上限的花蓮，這幾年努力年年還本金、還利息，去年把短債還完了。縣府推動建設從點到線到面，現在走向「立體化」，提高國際能見度。

花蓮觀光蕭條，外界認為縣府辦活動缺乏亮點，綠議員譏是「關光大縣」。徐榛蔚認為，國內外因素都有影響，國旅這幾年每況愈下，是整體性問題。

即將步入任期最後一年，徐榛蔚說，明年圖書館總圖、山海劇場等重大建設都要完工，希望如期如質做好；最放心不下是災區重建工作，盼中央能以國家高度，對光復鄉未來願景做出清晰定位，再全面更新改造。

