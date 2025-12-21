聽新聞
觀察站／會勘走遍全南投 許淑華務實治理看得到

聯合報／ 本報記者江良誠賴香珊

南投縣長許淑華三年前上任，剪去及肩長髮、以短髮亮相，捨去「神力女超人」光環，展現務實治縣風格。三年來她少說多做，踏踏實實施政獲得多數肯定，被視為明年縣市長選舉，連任者呼聲最高者；不過，垃圾處理等嫌惡設施爭議，可能成為選戰最大變數。

許淑華從政二十多年，歷任縣議員、南投市長、立委到縣長，選戰場場獲勝。在立法院時，她以亮麗外型與銳利質詢著稱；上任縣長後，她靠一場場會勘走遍十三鄉鎮市，將焦點引回縣政。轉運站、國民運動中心、幸福巴士、偏鄉醫療照護等建設紛紛落地，這種「看得到」的施政效果，讓縣民有感，明年九位縣市長爭取連任，許淑華是唯一支持度突破六成者。

施政表現獲肯定，讓民進黨將南投視為艱困選區，短期內難推出能撼動許淑華的對手。藍營更希望「母雞帶小雞」，透過鄉鎮市長選舉擴大藍營版圖，打造縣府與基層一致運作的治理鏈，使建設推動更加順暢。

縣府團隊認為，只要落實民眾關心的事，就是優勢；若事情沒做好、招致民怨，則成為包袱。因此，從個人需求到重大建設，許淑華施政全面兼顧，行動力與小心翼翼並重。

其中，垃圾處理問題被視為連任路上最大考驗。名間鄉焚化爐、埔里鎮民間廢棄物掩埋場等規畫，引發環團與地方反對，憂心影響名間茶葉與埔里水源。南投是全台重要茶葉與茭白筍產區，相關議題一旦被政治操作，恐成為選戰攻防焦點。

許淑華連任優勢明顯，但挑戰同在：民進黨擅選舉操作，垃圾處理等嫌惡設施爭議與地方反對聲浪，隨時可能被放大。地方人士說，明年選戰勝負將取決於許淑華能否將高風險政策轉化為「務實治理決心」，而非「政治爭議」，這也將是她的考驗。

新聞眼／交通、垃圾題未解 打福利牌是考驗

陳光復本屆縣長選舉以3個百分點險勝，重返澎湖執政，下屆依然當仁不讓，但目前有葉竹林、許智富、鄭清發等對手表態一爭高下，連...

百里侯年度系列 ／南投縣長許淑華 縣政不挑輕鬆的做

南投縣長許淑華上任滿3年，一路在壓力中前行。上任後就面對卡努颱風災後重建重任，另方面她正面迎戰南投數十年未解的垃圾處理問...

百里侯年度系列／推全齡照護 陳光復打造幸福澎湖

陳光復2022年再戰澎湖縣長，在對手夾擊下驚險替民進黨拿回政權，這屆他自詡兢兢業業，以「幸福澎湖」作為施政核心理念，從育...

災後重建加速基建更新 徐榛蔚：明年是繁花盛開的一年

花蓮縣長徐榛蔚明年步入任期最後一年，接受本報專訪表示，將災後重建視為基礎建設加速更新的契機，面對天災就是「化危機為轉機」...

觀察站／延續鐵藍區優勢 考驗徐榛蔚

徐榛蔚接棒丈夫傅崐萁就任花蓮縣長，兩人4任共執政10多年，任期最後一年對徐榛蔚仍是充滿考驗，尤其明年度總預算因財劃法修正...

