百里侯年度系列 ／南投縣長許淑華 縣政不挑輕鬆的做

聯合報／ 記者江良誠賴香珊／南投報導
南投縣長許淑華帶領縣府團隊，推動轉運站、國民運動中心、偏鄉醫療，讓鄉親對縣政有感。記者賴香珊／攝影
南投縣長許淑華帶領縣府團隊，推動轉運站、國民運動中心、偏鄉醫療，讓鄉親對縣政有感。記者賴香珊／攝影

南投縣長許淑華上任滿3年，一路在壓力中前行。上任後就面對卡努颱風災後重建重任，另方面她正面迎戰南投數十年未解的垃圾處理問題。許淑華坦言，縣政不能只挑輕鬆的做，「困難的事，不能再留給下一任。」

2023年卡努颱風帶來豪大雨，仁愛鄉爆發土石流，多個部落成為孤島。災後不只要搶通道路、恢復電力與通訊，還要安置災民，許淑華說，「那段時間壓力真的很大，但最不能耽誤的是鄉親的生活。」

賽德克靜觀部落對外唯一聯絡道路平靜橋，在縣府主導下重建完成，今年獲得金安獎肯定。許淑華說，這座橋不只是工程，更是部落的生命線，「安全做到位，是縣府最基本的責任。」

談到縣政最艱難的課題，許淑華直言是垃圾處理。她指出，南投是全台唯一沒有垃圾自主處理設施的縣市，長年仰賴外運，問題已累積數十年，不能再拖。即使焚化爐被視為嫌惡設施、容易被政治操作，她仍選擇承擔風險推動。

她強調，垃圾焚化技術已相當成熟，環保排放標準也更嚴格，縣府會用最新技術、最高標準，打造安全的垃圾處理設施，並透過公開資訊，降低民眾對氣味與汙染的疑慮。縣議會對設置焚化設施已有共識，剩下的關鍵在於選址與持續溝通。

45歲的身障者李偉中表示，自己在學校服務，許多身障者在身障津貼長年不足，「後來縣長知道狀況，努力籌了三百多萬元預算補貼，讓人感覺到，她真的在照顧弱勢。」

53歲的洪志杰則認為，縣府願意傾聽年輕人聲音，但返鄉關鍵仍在產業，沒有指標性的科技產業，很難吸引年輕人回來。他說，屏東縣爭取台積電進駐，台積電董事長魏哲家是南投人，期待縣府能更積極爭取，為南投創造更多就業機會。

許淑華表示，弱勢照顧是基本責任，不能因為金額不大就不做。至於產業發展，她說南投條件不如都會區，但會持續爭取具指標性的投資，「只要年輕人願意留下來，就一定幫他們把路鋪好。」

受肯定及待改善事項 製表／江良誠、賴香珊
受肯定及待改善事項 製表／江良誠、賴香珊

