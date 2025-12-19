觀察站／侯友宜團隊要大破大立 拚歷史定位關鍵一年

從鐵腕警長到平民市長，侯友宜以非典型政治人物之姿，在地方自治史上留下鮮明印記，務實、不追求華麗包裝的治理風格，獲不少支持，穩健治理有時也顯得保守，能否在最後一年大破大立，決定歷史定位。侯對未來動向語帶保留，外界普遍認為他不會就此止步，更期待他下一個華麗轉身。

侯友宜從警28年，是曾破獲諸多重大刑案的警界明星，2010年任新北副市長後，掃蕩非法場所的鐵腕形象深植人心，2018年首次參選市長、2022年高票連任，顯見市民對他的期待。

不同傳統藍營菁英，侯友宜從基層刑警一路做到警政署長、警大校長，再轉戰地方政府，他上任後推動行動治理，下鄉與里長面對面座談，展現其接地氣特色，有了「平民市長」封號。

侯友宜並非口才便給的論述型政治人物，他高度倚重事務官體系，務實、穩健形成侯氏政治學核心，不走民粹、不搞對立，主張「好好做事」勝過一切政治語言。

前幾年全國遭遇百年大疫，他延續過去從警「想得不夠細，就是一條人命不見」思維，行政細膩度高，把防疫視同作戰，防疫表現獲民意肯定。

然而穩健與務實也使侯顯得相對保守。在城市想像、文化品牌與空間創新上仍有提升空間，此治理模式雖能有效維持行政節奏與效率，但也暴露出侷限，面對跨域協調或大型爭議時，常被批評反應不夠快、說服力不足，讓市府多次陷入危機。

如早年恩恩案、板橋餵藥案，到近期淡水停水危機等，許多突發事件節奏快速，但市府論述過慢、政治回應弱，造成危機延燒過久。

侯友宜留下的新北，是一座基礎建設大量啟動、交通網逐漸成形的城市，是一座靠務實治理支撐的城市，但仍背負高房價、城鄉差距與民生壓力。