治理全國最大市7年 侯友宜：最在乎市民能否感受到城市變更好

新北市長侯友宜任期進入最後一年，捷運建設是侯任內指標政績，正邁入「七線齊發、八線並進」里程碑，新北大巨蛋選址明年上半年公布，侯接受專訪強調「最在乎市民能否感受到城市變得更好」，唯一目標是「全力衝刺、不留遺憾」。

新北人口404萬，是全台最大市，擁有多元地景與產業基礎，卻面臨土地利用、交通壅塞、停車空間不足等課題，侯2018年上任後將「拆解沈痾」列優先任務。

從五股垃圾山變成夏綠地，到新泰塭仔圳突破半世紀瓶頸，侯認為，每片土地的更新，牽動一群人生活的改善，及城市翻轉契機。

交通是城市發展骨幹，侯上任後全力推動三環六線，正往「七線齊發、八線並進」目標邁進。拚2030年達成139公里、121座車站，讓每10萬人擁有3座捷運站，透過路網連結，基北北桃生活圈更緊密。

侯心心念念的北海岸重大建設「淡江大橋」將在明年5月通車；淡北道路已開工，將紓解長年交通瓶頸。

除重大建設，侯友宜常提到「施政不能遺忘任何一個人」，從出生、成長到老年全齡照顧要兼顧，城市才完整。

「對市民好的事，就要趕快做。」侯友宜說，最想留給市民的是一座真正能安心生活的城市，「對市民好的事，會堅持推動，不拖延、不中斷」，市民生活中用得到的小改變，能累積出大城市風貌。

面對高房價、高物價壓力，侯不諱言，大環境對青年世代負擔還是沉重，新北要成為青年與家庭的靠山，除提升生育獎勵金，公托量能全國第一，也推動逾萬戶社宅穩定供需。

長照部分除完成625處社區據點、1200多處銀髮俱樂部，正朝130家日照中心目標邁進，讓長輩在熟悉社區獲得照顧。

任期倒數，侯友宜說，捷運、交通建設正加速推動，位於三重的第二行政中心明年將完工，新北大巨蛋明年公布落腳地點，巨蛋園區將結合智慧服務、體育活動、文化展演與觀光娛樂，成為北部新的城市引擎。

回顧7年施政，他說，留給新北的不只是看得見的建設，更是一條為未來鋪好的穩健治理基礎道路。至於未來去向，他強調「無論在哪裡，始終心繫台灣這塊土地，新北永遠是我的家。」

「任內剩幾百天，我行程表上只有繼續衝刺，」他說，從刑警、警政署長到市長，做事原則是今天要比昨天好，敵人只有自己，從不跟別人比，要把市民期待的建設一項項推到最後、不留遺憾。