觀察站／外界期待侯大破大立、華麗轉身

聯合報／ 本報記者葉德正

從鐵腕警長到平民市長，侯友宜以非典型政治人物之姿，在地方自治史上留下鮮明印記。務實、不追求華麗包裝的治理風格，獲不少支持，但穩健治理有時也顯得保守，能否在最後一年任期大破大立，決定歷史定位。對於未來動，侯向語帶保留，外界普遍認為他不會就此止步，期待他下一個華麗轉身。

侯友宜從警28年，是曾破獲諸多重大刑案的警界明星，2010年任新北副市長後，掃蕩非法場所的鐵腕形象深植人心，2018年首次參選市長、2022年高票連任，顯見市民的期待。他上任後推動行動治理，與里長面對面座談，展現接地氣特色，有了「平民市長」封號。

侯友宜並非口才便給的論述型政治人物，他高度倚重事務官體系，務實、穩健形成侯氏政治學核心，不走民粹、不搞對立，主張「好好做事」勝過一切政治語言。

前幾年全國遭遇百年大疫，他延續過去從警「想得不夠細，就是一條人命不見」的思維，把防疫視同作戰，表現獲民意肯定。

然而，穩健與務實也使侯顯得相對保守。此治理模式雖能有效維持行政節奏與效率，但面對跨域協調或大型爭議，如之前的恩恩案、板橋餵藥案，到近期淡水停水危機等，常被批評反應不夠快、說服力不足，讓市府多次陷入危機。

務實治理下，侯友宜留下的新北，是一座基礎建設大量啟動、交通網逐漸成形的城市，但仍背負高房價、城鄉差距與民生壓力。

對每位政治人物而言，擁有歷史定位才是終極目標。在高度複雜的城市治理中，新北城市品牌與長期定位仍待強化，外界期待侯團隊更大破大立，最後一年能否找回「接地氣」初心，把問題攤開、把民意放前面，決定侯友宜在新北歷史定位的關鍵一年。

相關新聞

新北生活3高 市民嘆壓力沉重

新北有如大熔爐，除土生土長北部人，還有大量北漂族在這兒成家立業。但高房價、高租金、高物價仍是許多新北人壓力源，民眾期待主...

全力衝刺 侯友宜：留給市民安心城市

新北市長侯友宜最後一年任期，捷運建設是任內指標政績，正邁入「7線齊發、8線並進」里程碑，新北大巨蛋選址明年上半年公布，侯...

金門縣長陳福海手機設卸任倒數日 拚鄉親福祉跟時間賽跑

金門縣長陳福海因選罷法「排黑條款」限制無法拚連任，這位從政逾30年的老將明年底卸任將步下舞台，他沒在任期最後一年放慢腳步...

小三通重啟成代表作 陳福海「金門優先」施政評價兩極

縱橫政壇逾30年，金門縣長陳福海對地方政務與人脈熟稔度，放眼現今金門政治圈幾乎無人出其右，陳福海施政風格務實，勾勒出一條...

觀察站／財政紀律、人事穩定度 陳福海施政評價兩極

縱橫政壇逾30年，陳福海對地方政務與人脈熟稔度，放眼金門政治圈幾乎無人出其右，陳施政風格務實，勾勒出一條「金門優先」路線...

