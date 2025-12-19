聽新聞
0:00 / 0:00

新北生活3高 市民嘆壓力沉重

聯合報／ 記者張策／新北報導

新北有如大熔爐，除土生土長北部人，還有大量北漂族在這兒成家立業。但高房價、高租金、高物價仍是許多新北人壓力源，民眾期待主政者能為百姓生活減壓。

45歲吳姓女子在土城從事業務工作，同時照顧年邁母親與國中子女，是典型「三明治」族群。她對市府在長照與育兒政策投入給好評，「社區附近最近改建無障礙公園，還新設親子設施，滿足各族群需求」。

她也直言「生活壓力仍舊沉重」，建議主政者可思考提供自用住宅稅負減免，或增加居住貸款利息補貼等，照顧基層百姓。畢竟「大建設」離百姓日常有段距離，希望市府能在減輕「家庭經濟負擔」做得更扎實。

29歲黃姓女子從南部北漂在新莊上班，她說，近年最有感的是YouBike增設站點與車款更新，「上下班有時騎YouBike接駁捷運，比等公車還快」。

但她坦言，租屋仍是年輕族群最大壓力來源，「房租幾乎占掉一半薪水」，市府推動包租代管政策，搭配「有心．租屋平台」，但不少朋友並不了解，「資訊的傳遞斷層還是存在，能辦些實體說明會更好」。

33歲陳姓女子說，父親工廠早年設在蘆洲農業用地，歷任市長都說農地不能設廠，要求搬走，侯市長上任，才開始全面清查、要求遷廠。她家因此搬到桃園蘆竹，「現在市府又說，如果未來能變回工業用地，詢問要不要搬回來，覺得很矛盾。」

雙溪區82歲葉綉春說，社會局推「新五老運動」精神，強調「心那無老，人就不老」是不錯理念，希望能有更多友善長輩政策，鼓勵社會參與減少失智風險。

