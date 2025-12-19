聽新聞
全力衝刺 侯友宜：留給市民安心城市

聯合報／ 記者葉德正王慧瑛／專訪
新北市長侯友宜任期剩最後一年，強調唯一目標是「全力衝刺、不留遺憾」。記者葉信菉／攝影
新北市長侯友宜任期剩最後一年，強調唯一目標是「全力衝刺、不留遺憾」。記者葉信菉／攝影

新北市長侯友宜最後一年任期，捷運建設是任內指標政績，正邁入「7線齊發、8線並進」里程碑，新北大巨蛋選址明年上半年公布，侯接受本報書面專訪表示「最在乎市民能否感受到城市變得更好」，唯一目標是「全力衝刺、不留遺憾」。

新北人口404萬，是全台最大城市，擁有多元地景與產業，卻面臨土地利用、交通壅塞、停車空間不足等課題，侯2018年上任後將「拆解沈痾」列優先任務。

從五股垃圾山變成夏綠地，到新泰塭仔圳突破半世紀瓶頸，侯認為，每片土地更新，牽動一群人生活的改善，及城市翻轉契機。

交通是城市發展骨幹，侯上任後全力推動3環6線，正往「7線齊發、8線並進」目標邁進。拚2030年達成139公里、121座車站，讓每10萬人擁有3座捷運站，透過路網連結，基北北桃生活圈更緊密。

侯心心念念的北海岸重大建設「淡江大橋」明年5月通車；淡北道路也已開工，將紓解長年交通瓶頸。

侯友宜常提到「施政不能遺忘任何一個人」，從出生、成長到老年全齡照顧要兼顧，城市才完整。

「對市民好的事，就要趕快做。」侯友宜說，最想留給市民的是一座真正能安心生活的城市。

面對高房價、高物價壓力，侯不諱言，大環境對青年世代負擔還是沉重，新北要成為青年與家庭的靠山，除提升生育獎勵金，公托量能全國第一，也推動逾萬戶社宅穩定供需。

至於長照，除完成625處社區據點、1200多處銀髮俱樂部，正朝130家日照中心目標邁進，讓長輩在熟悉社區獲得照顧。

任期倒數，侯說，捷運、交通建設正加速推動，位於三重的第二行政中心明年將完工，新北大巨蛋明年公布落腳地點，園區將結合智慧服務、體育活動、文化展演與觀光娛樂，成為北部新的城市引擎。

回顧7年施政，他說，留給新北的不只是看得見的建設，更是一條為未來鋪好的穩健治理基礎道路。至於個人未來去向，他說，「無論在哪，始終心繫台灣這塊土地，新北永遠是我的家」。

「任內剩幾百天，我行程表上只有繼續衝刺，」他說，從刑警、警政署長到市長，做事原則是今天要比昨天好，敵人只有自己，從不跟別人比，要把市民期待的建設一項項推到最後、不留遺憾。

下任市長人選受關注，侯表示，新北城市規模大，治理複雜度高，地方首長須有溫度、能傾聽，走進基層感受市民生活脈動與甘苦，用同理心解決問題，而非冰冷的行政流程，「唯有重視市民生活小事，才有資格扛治理這座城市的責任」。

