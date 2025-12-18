金門縣長陳福海手機設卸任倒數日 拚鄉親福祉跟時間賽跑

金門縣長陳福海因選罷法「排黑條款」限制無法拚連任，這位從政逾30年的老將明年底卸任將步下舞台，他沒在任期最後一年放慢腳步，常檢視手機裡自動倒數的App，透露「從上任第一天就開始計時。」他認為，無法尋求連任反而能更專注於當下，每一天都用在地方建設。

陳福海曾任金湖鎮代表、金門縣議員、金湖鎮長、立委，2014年首次當選縣長，2018年連任失利後，時隔4年再度出征，成為金門首位「回鍋成功」百里侯。

陳福海專訪談到，2022年上任初期縣庫有近百億元缺口，壓力山大，開源節流終讓縣庫止跌。他自認是急性子，和民生、工程有關的大案子「逐周考核」，常走現場、問進度，再回縣長室討論「拆問題」。

外界對陳福海印象是「行動派」，時間留給內政、教育、社福與公共工程，許多接待行程交給副縣長李文良分擔，陳福海坦言「我不喜歡坐在辦公室聽簡報」，最常見到他身影的地方是在工地或學校校園，「到現場才能抓出問題在哪裡，也才知道如何拆解。」這是他一貫的縣政節奏。

問及3年來最滿意哪項政績，陳福海毫不猶豫回答「教育與社福。」他說，3年來，福利未減，縣民關心的長照、托育、幼教補助仍維持甚至加碼。金門大橋聯外道路、環島西與環島北路拓寬、烈嶼多項路網工程，在財政吃緊下仍陸續動工，「有些工程卡了多年，硬著頭皮克服困難」。

陳福海感性地說，縣府要讓年輕人敢於生兒育女，不僅福利資源的補助要到位，更要超前部署讓下一代有更好就學環境。

談起3年前上任1個月內重啟小三通，他坦言「那真的很硬」。小三通卡在兩岸、疫情、防疫政策等層層關卡，從縣府內部沙盤推演，到中央協調、航運復航安排，容不得半點失誤。

「沒犯錯空間，也不能出差錯。」陳福海說，3年來，一項項重大事件與工程推進，各局處長協調力與抗壓性練得精實，能讓接任的縣長游刃有餘推動縣政。