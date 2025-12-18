小三通重啟成代表作 陳福海「金門優先」施政評價兩極

縱橫政壇逾30年，金門縣長陳福海對地方政務與人脈熟稔度，放眼現今金門政治圈幾乎無人出其右，陳福海施政風格務實，勾勒出一條「金門優先」路線；但財政紀律、人事穩定度屢有爭議，評價兩極化。

回顧陳福海任內最具代表性政績，莫過於上任後1個月內重啟中斷3年的小三通，在兩岸氛圍敏感之際，他奔走台北與相關單位溝通協調，讓金門與廈門恢復往來，這項決策不僅為地方經濟注入活水，也解決陸配返鄉探親的長年困境。

小三通復航後，百萬旅運人次回流，旅宿、餐飲與商業活動明顯回溫，地方受益大。

施政主軸上，陳福海以中國古代儒家經典禮記禮運大同篇為目標，強調「從出生到終老」全年齡照顧，試圖打造兼具制度與人情味的治理模式。「扎根零歲教育」展現長線思維，縣府投入可觀資源改善校舍、師資與托育體系，整合一站式育兒服務，希望讓年輕家庭在金門「敢生、願生、留得住」。相較於短期補貼，這類基礎投資或許不易立刻見效，卻是地方永續發展不可或缺一環。

縣府也啟動青年自建住宅政策，在金湖、金沙與烈嶼釋出土地，讓年輕人以買地自建方式打造起家厝，與本島採建後賣或租模式有別，陳福海試圖因地制宜，也回應地方需求。

不過，財政始終是當家最大考驗，陳福海選前主打「搶救縣庫百億」，上任後停辦部分大型工程、調整慰助金，減緩財政壓力；部分高額工程卻引發質疑，包含烈嶼轉運中心、村里活動中心及自籌興建羽球館等計畫，是否符合財政紀律，地方看法分歧。

此外，陳福海頻繁的人事大風吹也招致批評，3年任內累計至少15波小內閣調整，導致縣政延續性不足、公部門業務斷層，基層公務員人心浮動。

在確定無法拚連任後，陳福海近年作風轉趨低調，不少公開行程改由副縣長李文良代打，對內更著力於制度運作與布局。據悉，他有意培養兒子陳麒翔選縣議員，延續政治勢力。