觀察站／下屆縣長藍人選 王惠美態度成指標

穿著輕便、腳踩球鞋，幾乎天天早出晚歸，是彰化縣長王惠美最鮮明的標誌。她步調快、行程滿，施政講求效率與執行力，常讓縣府團隊一路追趕；但走入基層，又能迅速拉近距離，親切互動，形成強烈反差，也構成她獨特的政治魅力。

在縣政管理上，王惠美以嚴謹著稱，堅持公私分明。她說，這樣的態度來自家庭與教職背景影響，父親從政時對人事與財務的謹慎，加上自身「做對彰化有利的事」的信念，使她在面臨阻力時，仍選擇承擔風險、持續推動政策。

爭議性建設最能看出她的性格，首任縣長競選提出「捷運延伸南彰化」，曾被嘲諷不切實際，如今除台中捷運綠線延伸彰化案持續推進外，縣府也完成彰化—和美—鹿港線及彰南捷運線期末報告，預計明年初送交通部審查，將政見轉化為可執行的路網藍圖。她在彰化交流道特定區規畫「大巨蛋」，同樣遭質疑，她仍認定可帶動運動與大型活動經濟，推動態度堅定。

更具政治風險的，是長年無人敢碰的問題，彰化是全台唯一沒有火葬場，王惠美評估選定芳苑公墓做為用地，扛住地方強烈反彈與壓力，持續推動；面對畜牧大縣的豬糞尿汙染，她向農業部爭取3.4億元，規畫畜牧糞尿資源化處理中心，即使引發抗爭，立場未鬆動。

從縣議員、鎮長、立委到縣長，王惠美從政逾三十年，選戰未嘗敗績，是藍營「不敗女王」。縣長任期將屆，她依舊是彰化藍營的實質共主，下屆縣長人選多出身縣府體系，她的態度是關鍵指標。

任滿後是否回鍋選立委？她始終未鬆口，只提到志工是選項，但以她的性格，要完全遠離政治，政壇恐怕難以置信。