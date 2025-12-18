王惠美改造城市 為彰化「打開城門」

彰化縣長王惠美任滿7周年，她形容這段歷程，是為彰化「打開城門」。她說，城市改造不是短跑，而是一棒接一棒的長期工程，「未必會在我任內開花結果，但如果不開始，就不會有未來。」卸任後的打算？她說「很多事可以做，志工就是選項。」

回顧王惠美7年任期，最受外界肯定的是彰化縣總債務自高峰大幅減少約181億元，目前僅剩約40億元，逐步擺脫負債的包袱。她說，自己從鹿港鎮長一路做起，始終抱持「不該花的錢就不花，能整合的就整合」的原則，例如以歲末演唱會取代跨年晚會，避免活動重疊，實質降低支出。

在整合治理上，縣府系統性盤點公有土地，因基地條件完整，在爭取中央補助時屢占先機。各鄉鎮陸續完成長照社衛福大樓，將日照中心、托嬰中心與社區活動中心整合同一基地，成果居各縣市之首。王惠美指出，整合型大樓不僅降低興建與管理成本，也回應高齡化與都市化趨勢，打造全齡宜居的生活環境。

剛落幕的台灣設計展，吸引783萬人次參觀，創造約80億元經濟產值，是她就職7周年前夕最具指標的政績。王惠美說，籌辦之初即設定「不要一次性的煙火」，而是留下可延續的建設與能量，希望讓彰化人找回城市光榮感。

縣民期待多元，38歲的洪振英盼改善低薪與人口外流，56歲的許美瑛則希望有更多重大建設，帶動彰化繁榮。王惠美回應，人口外流與產業結構密切相關，二林中科園區因環評條件受限，縣府正透過開發新工業用地活絡產業動能；隨彰化交流道特定區推動，可重塑北彰化空間格局，並規畫大巨蛋藍圖，引進賽事與大型演唱會，提升城市能見度。

她強調，社福、教育、青創等建設，都是與縣民生活和未來緊密相連的「重大建設」。任內交通建設同步推進，包含台中捷運綠線延伸彰化段預計明年第一季提報中央審查、彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬，以及台76線延伸至二林、芳苑工程，皆朝任內通車目標前進。

「所有施政，最後都是為了人口紅利。」王惠美坦言，彰化受限於地形結構，縣府以交通、產業與都市計畫三合一，逐步實踐「一軸一環雙樞紐」藍圖，為城市發展鬆綁。她期盼，接任者能在民意支持下延續，讓彰化更好。