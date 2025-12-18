聽新聞
0:00 / 0:00

王惠美改造城市 為彰化「打開城門」

聯合報／ 記者林敬家劉明岩／彰化報導
彰化縣長王惠美希望接棒者能將彰化縣長遠利益放在第一，讓彰化持續變得更好。記者劉明岩／攝影
彰化縣長王惠美希望接棒者能將彰化縣長遠利益放在第一，讓彰化持續變得更好。記者劉明岩／攝影

彰化縣長王惠美任滿7周年，她形容這段歷程，是為彰化「打開城門」。她說，城市改造不是短跑，而是一棒接一棒的長期工程，「未必會在我任內開花結果，但如果不開始，就不會有未來。」卸任後的打算？她說「很多事可以做，志工就是選項。」

回顧王惠美7年任期，最受外界肯定的是彰化縣總債務自高峰大幅減少約181億元，目前僅剩約40億元，逐步擺脫負債的包袱。她說，自己從鹿港鎮長一路做起，始終抱持「不該花的錢就不花，能整合的就整合」的原則，例如以歲末演唱會取代跨年晚會，避免活動重疊，實質降低支出。

在整合治理上，縣府系統性盤點公有土地，因基地條件完整，在爭取中央補助時屢占先機。各鄉鎮陸續完成長照社衛福大樓，將日照中心、托嬰中心與社區活動中心整合同一基地，成果居各縣市之首。王惠美指出，整合型大樓不僅降低興建與管理成本，也回應高齡化與都市化趨勢，打造全齡宜居的生活環境。

剛落幕的台灣設計展，吸引783萬人次參觀，創造約80億元經濟產值，是她就職7周年前夕最具指標的政績。王惠美說，籌辦之初即設定「不要一次性的煙火」，而是留下可延續的建設與能量，希望讓彰化人找回城市光榮感。

縣民期待多元，38歲的洪振英盼改善低薪與人口外流，56歲的許美瑛則希望有更多重大建設，帶動彰化繁榮。王惠美回應，人口外流與產業結構密切相關，二林中科園區因環評條件受限，縣府正透過開發新工業用地活絡產業動能；隨彰化交流道特定區推動，可重塑北彰化空間格局，並規畫大巨蛋藍圖，引進賽事與大型演唱會，提升城市能見度。

她強調，社福、教育、青創等建設，都是與縣民生活和未來緊密相連的「重大建設」。任內交通建設同步推進，包含台中捷運綠線延伸彰化段預計明年第一季提報中央審查、彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬，以及台76線延伸至二林、芳苑工程，皆朝任內通車目標前進。

「所有施政，最後都是為了人口紅利。」王惠美坦言，彰化受限於地形結構，縣府以交通、產業與都市計畫三合一，逐步實踐「一軸一環雙樞紐」藍圖，為城市發展鬆綁。她期盼，接任者能在民意支持下延續，讓彰化更好。

相關新聞

讓台東零負債 饒慶鈴續推社會福利

財政收支劃分法議題今年發燒，外界關注中央補助金額之際，台東縣政府已還完公債，人均負債從7年前的2萬5849元降至0元，未...

觀察站／垃圾去化、水患隱憂 仍是台東縣長執政難題

饒慶鈴承接父親饒穎奇衣缽從政，36歲投入議員選舉，從議會龍頭切換至縣府執政，任內推動「慢經濟」，讓台東縣空氣品質全台第一...

觀察站／財政紀律、人事穩定度 陳福海施政評價兩極

縱橫政壇逾30年，陳福海對地方政務與人脈熟稔度，放眼金門政治圈幾乎無人出其右，陳施政風格務實，勾勒出一條「金門優先」路線...

百里侯年度系列／陳福海最後一任 專注金門建設 教育與社福拚出成績

金門縣長陳福海因選罷法「排黑條款」限制無法拚連任，從政逾30年老將明年底將卸任，任期最後一年他未放慢腳步，透露「從上任第...

觀察站／下屆縣長藍人選 王惠美態度成指標

穿著輕便、腳踩球鞋，幾乎天天早出晚歸，是彰化縣長王惠美最鮮明的標誌。她步調快、行程滿，施政講求效率與執行力，常讓縣府團隊...

