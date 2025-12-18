聽新聞
觀察站／垃圾去化、水患隱憂 仍是台東縣長執政難題

聯合報／ 本報記者徐白櫻尤聰光

饒慶鈴承接父親饒穎奇衣缽從政，36歲投入議員選舉，從議會龍頭切換至縣府執政，任內推動「慢經濟」，讓台東縣空氣品質全台第一、新生兒人數唯一正成長，也讓美麗灣爭議落幕，卻也遇上花蓮大地震觀光蕭條及焚化爐狀況多、養雞場抗議不斷等環境議題，好山好水維繫不易。

台東縣人口近21萬人，每平方公里僅60人左右，是台灣本島人口最少縣市，以好山好水著稱，環境議題備受關注。其中美麗灣渡假村開發案爭議延燒逾20年，歷屆縣長均無解，至饒慶鈴任內終於化解。

美麗灣渡假村開發案是台東第一個BOT案，2003年釋出50年開發權，卻因環評與生態破壞爭議不休。2020年法院裁定縣府買回，之後正名杉原灣，2024年委外經營，限定僅做文教用途與住宿。業者原求償12.19億元，最終仲裁由縣府以6.29億元買回，饒慶鈴順利解決這項歷史共業，自豪替縣庫省下6億元。

焚化爐問題亦棘手，台東縣焚化爐完工14年卻從未啟用，縣府花5.63億元整修，終於2023年試營運，今年初啟用，但垃圾量不足、設備頻繁故障、冒黑煙，廢棄物處理成為執政最大包袱。

焚化爐狀況多之外，台東市南王部落一帶區域排水系統不良，台東後火車站、卑南綠色隧道等地逢雨必淹，困擾居民數十年，她任內無法化解水患隱憂，勢必延至下任縣長繼續頭痛。

