讓台東零負債 饒慶鈴續推社會福利

聯合報／ 記者徐白櫻尤聰光／專訪
台東縣長饒慶鈴在觀光、長照與育兒施政最受縣民肯定。記者徐白櫻／攝影
台東縣長饒慶鈴在觀光、長照與育兒施政最受縣民肯定。記者徐白櫻／攝影

財政收支劃分法議題今年發燒，外界關注中央補助金額之際，台東縣政府已還完公債，人均負債從7年前的2萬5849元降至0元，未來不會債留子孫。縣長饒慶鈴開始擬定「退休清單」，準備找回健康、展開沒有公務纏身的悠閒時光。

饒慶鈴任期還剩一年，仍不斷釋出建設利多，明年起全縣國中、小學生營養午餐免費；重陽敬老禮金由500元提高至2000元、滿70歲且設籍台東滿1年長者由縣府代繳健保自付額。28歲家庭主婦陳靜玟說，「最有感的是生育補助和育兒津貼，讓家庭減輕很多壓力」。

「我只把該有的社會福利慢慢拉回來」饒慶鈴說，她2018年上任時，台東負債56億元，為了省錢，能跟中央要錢就跟中央要，也善用花東基金開源節流。縣府每年從中央獲得10億元建設經費，花的錢變少自然省下可觀經費，去年終於還完負債。

執政將邁入第8年，台東醫療資源匱乏及交通路網仍有未盡完善之處。74歲劉姓婦人說，延平鄉搭車看病還是很不方便。

饒慶鈴回應，考量高齡長者增多及護理人員短缺，縣府促成台東大學開設護理專班，每月加發非公職護理師3000元留任獎金，留住各種專業人才。

卡大地布部落、美麗灣渡假村、焚化爐等問題一一解決，饒慶鈴自認為沒留什麼「錢坑」給繼任者，接下來台東舊站特區將辦台東博覽會，用策展方式讓大家看見台東各面向變化，透過這個黃金三角區塊梳理台東的轉變，分享台東的進步。

談及未來規畫，她語氣堅定地說「日後不再選舉，機會留給年輕人」。縣長是超高壓工作，多年折損的健康需要時間修復，找回健康跟旅行是她退休清單的兩大重點，卸任後當個閒人，渴望走訪冰島、聖家堂、馬丘比丘等地；「政治有很多可能性，倘若黨中央有需要，願以不選舉為前提下參政」。

她說，當然期待國民黨在台東延續執政，但無論藍綠，一定都要「苦民所苦，心中要有人民」，接任者要能跟台東人共頻，不能帶有天龍國思維，也期待接班人青出於藍勝於藍。

財劃法 饒慶鈴 國民黨 台東 營養午餐 重陽敬老禮金 負債

財政收支劃分法議題今年發燒，外界關注中央補助金額之際，台東縣政府已還完公債，人均負債從7年前的2萬5849元降至0元，未...

