觀察站／財政紀律、人事穩定度 陳福海施政評價兩極

縱橫政壇逾30年，陳福海對地方政務與人脈熟稔度，放眼金門政治圈幾乎無人出其右，陳施政風格務實，勾勒出一條「金門優先」路線；但財政紀律、人事穩定度屢有爭議，評價兩極化。

回顧陳福海任內最具代表性政績，莫過於上任後1個月內重啟中斷3年的小三通，在兩岸氛圍敏感之際，他奔走中央與相關單位協調，讓金門與廈門恢復往來，不僅為地方經濟注入活水，也解決陸配返鄉探親的長年困境；加上百萬旅運人次回流，旅宿、餐飲等商業活動明顯回溫，地方受益大。

施政上陳福海強調「從出生到終老」全年齡照顧，縣府投入可觀資源「扎根零歲教育」，整合一站式育兒服務，希望讓年輕家庭在金門「敢生、願生、留得住」；也啟動青年自建住宅政策，讓年輕人買地自建起家厝。

不過，陳福海選前主打「搶救縣庫百億」，上任後停辦部分大型工程、調整慰助金，減緩財政壓力；部分高額工程包含烈嶼轉運中心、村里活動中心及自籌興建羽球館等計畫卻引發質疑。

此外，頻繁的人事大風吹也招致批評，3年任內累計至少15波小內閣調整，導致縣政延續性不足、公部門業務斷層，基層人心浮動。

整體而言，陳福海主政走的是「穩中求進」路線，未必事事討喜，卻在關鍵時刻展現老練判斷。在確定無法拚連任後，據悉他有意培養兒子陳麒翔選縣議員，延續政治勢力。