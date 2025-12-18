百里侯年度系列／陳福海最後一任 專注金門建設 教育與社福拚出成績

金門縣長陳福海因選罷法「排黑條款」限制無法拚連任，從政逾30年老將明年底將卸任，任期最後一年他未放慢腳步，透露「從上任第一天就開始倒數計時」；他認為無法尋求連任反而能更專注當下，每一天都用在地方建設。

陳福海曾任金湖鎮代表、金門縣議員、金湖鎮長、立委，2014年首次當選縣長，2018年連任失利，時隔4年再度出征，成為金門首位成功回鍋百里侯。

陳福海專訪談到，2022年上任初期縣庫有近百億元缺口壓力大，開源節流終讓縣庫止跌，他自認是急性子，和民生、工程有關的大案子「逐周考核」，常走現場問進度，再回縣長室討論「拆問題」。

外界對陳福海印象是「行動派」，時間留給教育、社福與公共工程，接待行程由副縣長李文良分擔。陳福海說「我不喜歡坐在辦公室聽簡報」，現場才能抓出問題，知道如何拆解。

問及3年來最滿意的政績，陳福海毫不猶豫答「教育與社福」。

陳福海說，3年來福利未減，縣民關心的長照、托育、幼教補助仍維持甚至加碼；金門大橋聯外道路、環島西與環島北路拓寬、烈嶼多項路網工程，在財政吃緊下仍陸續動工，「有些工程卡了多年，都硬著頭皮克服困難」。

談起3年前上任1個月內重啟小三通，他坦言「那真的很硬」，小三通卡在兩岸、疫情等層層關卡，從縣府內部沙盤推演到中央協調、航運復航安排，沒犯錯空間，也不能出差錯。

問到卸任後規畫，陳福海坦言，投身公共事務多年，要閒下來不太可能，希望多留點時間給家人，也打算從民間角色繼續照顧弱勢。

金湖鎮洪小姐說，金門大橋聯外道路動工是讓她對陳福海最有感的政策亮點。已退休的翁先生說，金門只有一家老人安養中心，根本不夠，長照基礎不足。