台中市民：迫切期待大眾運輸

台中市人口突破286萬，躍升全台第二大城市，城市規模與治理挑戰同步放大。市長盧秀燕以教育與長者福利為施政主軸，政策有感，但人口持續成長、通勤需求暴增，交通建設成為市民最迫切期待。

社福面向，盧秀燕上任之初就恢復65歲以上老人健保補助，另推出敬老愛心卡每月1000點，搭配公車雙10優惠，減輕長者生活負擔。江姓退休人士表示，社區關懷據點、長青學苑普及、養護機構布建，對市府老人政策整體滿意；另一名退休美容業者江宜霖也說，通膨壓力下，敬老愛心卡與公園設施，讓退休生活更有品質。

經濟選民、補教業者江聰明則說，台中近年城市蛻變明顯，購物節、爵士音樂節等大型活動，帶動消費與觀光，提升國際能見度；但台中目前僅1條捷運綠線，面對龐大的機車族與通勤需求，大眾運輸明顯不足，尤其缺乏台中火車站直達機場的軌道路線。

教育方面，台中一中畢業生紀中御肯定市府打造人本通學環境，並分3年全面汰換國中小15萬套固定課桌椅，展現對教育基礎的重視。

不過，也有市民直言市政仍有破口，退休公務員陳琦玉指出，非洲豬瘟的應變與稽查失準，所幸疫情未擴散，任期最後一年不能鬆懈。

捷運工程局指出，藍線機電工程已動工、預計2034年通車；綠線延伸大坑與彰化拚明年初送中央審議；橘線、藍線延伸、屯區環線等多線齊頭並進。