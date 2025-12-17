觀察站／燕子飛向全國 最後1年不容鬆懈

台中市長盧秀燕任期倒數，政壇普遍預料，下一站她將前進全國舞台。不過，地方首長轉進中央，從不是「順勢而為」這麼簡單，全國與地方治理邏輯截然不同，但盧秀燕若要踏出關鍵一步，明年市政最後一哩路，沒有任何鬆懈空間。

回顧盧秀燕7年市政，「穩健」兩字並非空穴來風。她少有激情式發言，擅長以民生政策累積市政滿意度，雙十公車、敬老愛心卡、教育與社福補助，加上購物節等高辨識度活動，讓不少市民「有感」。這種從生活細節下手、慢慢堆疊支持度的治理路線，也形塑「媽媽市長」的政治品牌。

在中長期建設上，盧秀燕同樣走的是低風險、高耐心路線。文山焚化爐改建案就是代表作，儘管民進黨議員駡翻，她寧可承擔更高成本與更長工期，也要一次到位，避免留下後遺症。這在地方治理上或許加分，卻也是壓力來源。

問題就在時間，捷運藍線還要10年，巨蛋、超巨蛋指向2030年，真正能在任內交卷的重大建設，幾乎都壓在明年：水湳與大台中轉運中心、市政路延伸、國際足球園區、親子館全面布建。這一年，既是建設驗收期，也是政治成績單的最後期限。

放眼2026年，九合一選舉、公投變數、非洲豬瘟後續治理、廚餘去化壓力，以及財劃法修法導致補助款「看得到、吃不到」，在在考驗市府行政韌性，建設推動只會更難。

盧秀燕心中有數，她已是執政黨最大假想敵之一，若任期最後一年承諾跳票、工程延宕，都將成為全國戰場上箭靶。既然選擇「媽媽市長留在家裡」，把市政做到最後，明年的「黃金建設期」，只許成功，不容失手。