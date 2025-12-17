盧秀燕：打造台中人的光榮感

台中市長盧秀燕談到7年施政，最掛心捷運路網，她會在最後一年「多做一點」，讓未來市長更輕鬆。記者黃仲裕／攝影

台中市長盧秀燕接受本報專訪，談到7年施政，她對空氣品質改善、會展中心、綠美圖等重大建設，以及打造幸福城市等政策最具信心，希望市民以自己的城市為傲。至於最掛心的捷運路網，她說，會在最後一年「多做一點」，讓未來市長更輕鬆。

盧秀燕表示，7年施政多不勝數，最滿意的可以分為3個層面，包括空氣品質改善、重大建設推動、打造幸福城市。2018年盧秀燕第一次競選市長就提出空氣換新政見，7年後，PM2.5從每立方公尺18.9微克，今年下降到13.5微克，改善逾28%。

對於空品改善，盧秀燕歸因3大政策共同成果，第一是強力要求中火減煤，從她上任時每年1500萬公噸，下降至今1200萬公噸，市府會繼續要求增氣汰煤、逐步拆除燃煤機組；第二是建置綠電，並推動焚化爐汰舊換新；第三則是透過捷運、共享單車等大眾運輸，一起節能減碳。

細數任內重大建設，盧秀燕聚焦3大國際建設，台中國際會展中心、綠美圖與巨蛋，前兩者今年陸續啟用，巨蛋也正興建中；此外，捷運綠線通車，藍線開工推進，同時大力開發水湳經貿園區，她希望持續強化交通、產業與生活機能，打造永續經濟發展基礎。

盧秀燕指出，面對人口結構轉變，她從出生、成長到老年，系統性推動育兒、教育、長照與社會福利政策，包括老人健保補助、全國最優的敬老愛心卡、好孕專車等，台中市因此連年在幸福城市評比中位居前列。

至於她卸任前最掛心的，還是捷運路網建置。盧說，上任後將「捷運大台中計畫」列為施政重點，2021年捷運綠線順利通車，藍線也在今年6月開工，並推動「7線齊發」，7條捷運路線同步規畫，加速路網建設。

盧秀燕坦言，儘管台中捷運在自己任內「從0到1+1」，如何從2條線構成捷運路網，還需要好幾代市長共同努力，「只剩最後一年，但我多做一點，未來的市長就會輕鬆一點」。

「中央早期建設首都台北，近年傾注資源在南部，唯有中部地區一直被虧待。」盧秀燕說，台中已發展為全台第二大城市，市政建設也朝正確方向；希望自己8年執政結束後，市民滿意自己的城市，建立起身為台中人的光榮感。