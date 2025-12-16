【即時短評】綠「總統級」奧援絕地大反攻 謝國樑有硬仗要打

謝國樑3年前翻轉綠營8年執政，頂著「綠地變藍天」榮光上任，以「小愛爸爸」人設打造有愛城市，他比別的縣市長多了一次期中考，保住市長寶座，他在罷免案後調整步伐及政策，尋求連任。綠營將以批「煙花式」施政為主軸，議長童子瑋出征箭在弦上，背後有「總統級」奧援，謝國樑有硬仗要打。

基隆選民結構藍大於綠，約6比4，民進黨前市長林右昌執政8年，締造拿逾10萬票紀錄，2022年謝國樑大贏蔡適應後，從市長選舉、立委選舉到市長罷免、立委罷免藍營一路「四連勝」，綠營一路敗陣，基層士氣低迷，得票數有守住基本盤，卻沒獲中間選民力量，綠營路線與民意顯然有落差。

民進黨從議員基層扎根來反撲，2022席次大增後，在議會搶下攤頭堡，由議長童子瑋領軍成為對抗藍營戰場，在預算、議案及施政批判掌握有力位置，和市府叫板，分庭抗禮。謝、童在2026市長選戰對陣已無懸念。

童子瑋的阿公慶安宮主委童永是賴清德總統舅舅，童子瑋早已鴨子划水一年多，布建基層實力壯大實力，參選規格有總統「欽點」，近日已陸續在七區掛出看板，如同開戰宣告。

基隆東岸商場引爆謝國樑罷免案，罷免未過，商場淪為政治惡鬥籌碼，惹怒基隆人，前車之鑑，綠營下屆市長要以政策論述贏回民心，能否找回中間選民信賴感是關鍵。

謝國樑在罷免案贏1萬6千多票，林沛祥在罷免案贏3萬1千票，多出近1倍，藍守住選民結構六四比政治版圖，還有些微成長。政壇認為，若從罷免得票解讀為藍在下屆市長吃下「定心丸」過於樂觀，罷免案是仇恨對立、政治動員激發的投票行為，與市長選人思考不同。

謝國樑獲得的不同意罷免票與2022年市長得票數9萬6千票相比，流失1萬多票藏隱憂，近7萬同意罷免票，不乏中間選民與淺藍，這兩族群恐是2026年謝國樑連任之路最大變數。

謝國樑在罷免結束後調整步伐，態度軟了、姿態低了，不僅和罷團對談，團隊也重整旗鼓，已就戰鬥隊形，日前藍白合作論壇更宣告藍合對抗民進黨態勢，加強市長保衛戰力道。

基隆走在全國之先免費送青年電動車，原計畫4年要送5萬輛，全部經費27.5億，但現金因財政吃緊，經費花13億，送出2萬人，暫時喊卡。條件一變再變，停車位、充電站配套也不足，謝國樑這項政策是贏到民心，還是大撒幣，民眾各有解讀，也攸關下次選舉走向，是利多還是衝擊，還很難說。