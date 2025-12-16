專訪／四接最新進展 謝國樑喊話台電：地方產業電力分配應制度化

快訊

聯合報／ 記者游明煌王慧瑛邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長謝國樑針對四接表示，「電廠和產業發展可以有一個平衡，但安全不能妥協」。記者余承翰／攝影
基隆市長謝國樑針對四接表示，「電廠和產業發展可以有一個平衡，但安全不能妥協」。記者余承翰／攝影

四接爭議未解，基隆市長謝國樑在聯合報專訪中表示，基隆要布局AI產業發展也要穩定電力供應，他喊話要台電公司應回饋一定供電比率，地方產業電力的分配應該制度化，告訴所有的縣市政府說清楚。

台電公司在基隆市執行協和發電廠更新改建計畫，內容包含填海造陸設置天然氣接收站及卸收碼頭，以汰除原有燃油機組並改建為燃氣複循環機組，同時增設液化天然氣（LNG）儲槽及氣化設施。

該計畫之環境影響評估審查已於今年2月26日經環境部環境影響評估審查委員會決議通過。基隆市政府上月召開會議，針對後續改建工程的安全議題進行討論，並邀請相關領域之專家學者擔任委員，以提供市府相關安全把關參考建議。

有關四接最新進展，謝國樑提及，配合基隆捷運未來的聯合開發區，基隆的未來的長遠發展藍圖可期，「電廠和產業發展可以有一個平衡，但安全不能妥協」，這是他未來的堅持，會有充分的評估，由專業團體、民代與市府各方做出共同決策。

謝國樑說，他也要透過聯合報專訪的機會向台電公開喊話，如果希望各地在安全無虞的情況下支持電廠，但給地方產業電力的分配一定要制度化，告訴所有的縣市政府說清楚。

謝國樑表示，未來規畫、施工，市府都要了解到專家對未來更新的看法和措施，「沒有安全就沒有電廠，一定要做最嚴格的把關，才會考慮後續的每一步。」

基隆捷運 謝國樑 電力

