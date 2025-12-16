快訊

「不副署」怒火燒！在野揚言上街頭 對卓揆提不信任案？藍不奉陪

專訪／電動機車明年暫喊卡 謝國樑承諾：時間到了一定恢復申請

聯合報／ 記者游明煌王慧瑛邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長謝國樑上任後自2023年推出免費「公益青年就業電動機車補助案」，3年來已逾2萬人申請，明年因財政吃緊暫停申請，引發爭議。謝國樑在聯合報專訪中承諾承諾，電動機車「時間到了，一定會恢復申請」。

針對青年電動機車爭議，謝國樑表示，這是他選前重要政見，也兌現承諾，基隆電動機車比是全國第一名，達到減碳節能目標，很可惜明年總預算歲入少17億「忍痛暫停申請」，但他承諾「時間到了會恢復申請」。

謝國樑上任後自2023年推出免費「公益青年就業電動機車補助案」，3年來已逾2萬人申請，明年因財政吃緊暫停申請。因電動機車暴增占比已達1成全國最高。

因財劃法修法後，中央補助縮水影響，市府宣布明年暫緩電動機車申請，補助計畫到今年底裁止。環保局說，111年度基隆機車數18萬8459輛，電動機車4799輛，占比僅2.5%。電動機車成長快速。113年度機車數20萬0314輛，電動機車1萬9768輛，電動車占比已達9.9%，全國最高；該年度電動機車增加1萬4146輛，燃油車較前1年減少3727輛。

環保局表示，電動機車目前換電站有112座（光陽Ionex換換電站73座、GOGORO39座）；充電站17座（華菱3座、依得科技14座），為滿足民眾換電需求，現階段仍持續不斷建置中。環保局配合各單位換電站設置需求地點會勘作業，持續協調業者建置換電站，並不因申請暫停而停止。

