專訪／綠童子瑋將出戰 謝國樑：最高的看待盼來場君子之爭

民進黨基隆市長下屆出戰人選議長童子瑋呼之欲出，已無懸念，只待宣布時機。市長謝國樑在聯合報專訪中表示，就靜靜地觀察，不管民進黨最後提名誰，他都給予最高的看待，盼來一場君子之爭。

民進黨誓言基隆下屆市長要收復失土，目前以議長童子瑋出戰呼聲最高，近日就會宣布徵召出戰。童子瑋近日在七大行政區陸續掛出「年度服務重點報告」政績看板，希望將這一年來在各區努力爭取的建設成果與民生福利，向市民清楚報告，也作為迎接新一年的起點，童出戰已呼之欲出。

童子瑋指出，這次所公布的政績看板，彙整了他與多位議會員針對不同區域需求，向市府及中央爭取的重要建設與改善成果，涵蓋交通安全、公共空間、長照照顧與生活環境等市民最切身相關的議題。

謝國樑說，民進黨不管最後提名誰都，他都給予最高的看待，盼來一場君子之爭，但除了藍綠白之外，還會不會有第三勢力出來，還有變數仍待觀察。

綠營來勢凶凶，會不會擔心市政有破口被攻擊？謝國樑說，他的90%的破口都已在罷免時充分論述了，選舉就是這樣，只要有人提出，民眾知悉，雙方辯論，投完票事情就「翻篇」了，比如人工草皮、東岸商場爭議，最近可能有爭議的就是新市政大樓。