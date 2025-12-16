快訊

「不副署」怒火燒！在野揚言上街頭 對卓揆提不信任案？藍不奉陪

專訪／綠童子瑋將出戰 謝國樑：最高的看待盼來場君子之爭

聯合報／ 記者游明煌王慧瑛邱瑞杰／基隆即時報導
市長謝國樑在聯合報專訪中表示，民進黨不管最後提名誰，他都給予最高的看待，盼來一場君子之爭。記者余承翰／攝影
市長謝國樑在聯合報專訪中表示，民進黨不管最後提名誰，他都給予最高的看待，盼來一場君子之爭。記者余承翰／攝影

民進黨基隆市長下屆出戰人選議長童子瑋呼之欲出，已無懸念，只待宣布時機。市長謝國樑在聯合報專訪中表示，就靜靜地觀察，不管民進黨最後提名誰，他都給予最高的看待，盼來一場君子之爭。

民進黨誓言基隆下屆市長要收復失土，目前以議長童子瑋出戰呼聲最高，近日就會宣布徵召出戰。童子瑋近日在七大行政區陸續掛出「年度服務重點報告」政績看板，希望將這一年來在各區努力爭取的建設成果與民生福利，向市民清楚報告，也作為迎接新一年的起點，童出戰已呼之欲出。

童子瑋指出，這次所公布的政績看板，彙整了他與多位議會員針對不同區域需求，向市府及中央爭取的重要建設與改善成果，涵蓋交通安全、公共空間、長照照顧與生活環境等市民最切身相關的議題。

謝國樑說，民進黨不管最後提名誰都，他都給予最高的看待，盼來一場君子之爭，但除了藍綠白之外，還會不會有第三勢力出來，還有變數仍待觀察。

綠營來勢凶凶，會不會擔心市政有破口被攻擊？謝國樑說，他的90%的破口都已在罷免時充分論述了，選舉就是這樣，只要有人提出，民眾知悉，雙方辯論，投完票事情就「翻篇」了，比如人工草皮、東岸商場爭議，最近可能有爭議的就是新市政大樓。

謝國樑認為，新市政大樓改建案就是公辦都更，有廉政平台監督，他並不擔心被檢驗，權利分配比會由團隊、專業處理，被指為圖利完全沒有道理，市府依期程和專業程序一步一步往下走獲取民眾支持。

市長謝國樑在聯合報專訪中表示，民進黨不管最後提名誰，他都給予最高的看待，盼來一場君子之爭。記者余承翰／攝影
市長謝國樑在聯合報專訪中表示，民進黨不管最後提名誰，他都給予最高的看待，盼來一場君子之爭。記者余承翰／攝影

謝國樑 民進黨 童子瑋

延伸閱讀

童子瑋掛看板藍營批搶功 民進黨反指國民黨憂選情

問鼎市長起手式？基議長童子瑋掛看板秀服務成績 藍營諷政績吸血鬼

毒駕衝進人群 老翁救人反捲車底不治…謝國樑痛心：絕對零容忍

提前交鋒？獅球嶺砲台步道啟用爆搶功爭議 謝國樑、童子瑋「開戰」

相關新聞

謝國樑：基隆3年改變讓市民有感

基隆市長謝國樑主政3周年，他在專訪中表示，施政成績由市民打分數，3年來基隆有很大改變，讓市民有感，如行人友善、室內兒童樂...

【即時短評】綠「總統級」奧援絕地大反攻 謝國樑有硬仗要打

謝國樑3年前翻轉綠營8年執政，頂著「綠地變藍天」榮光上任，以「小愛爸爸」人設打造有愛城市，他比別的縣市長多了一次期中考，...

專訪／四接最新進展 謝國樑喊話台電：地方產業電力分配應制度化

四接爭議未解，基隆市長謝國樑在聯合報專訪中表示，基隆要布局AI產業發展也要穩定電力供應，他喊話要台電公司應回饋一定供電比...

專訪／執政3年揭有感施政這三項 謝國樑曝連任理由：為基隆奠基

基隆市長謝國樑主政3周年，他在接受聯合報專訪中表示，施政成績由市民打分數，三年來基隆有很大改變，在行人友善、室內兒童樂園...

專訪／綠童子瑋將出戰 謝國樑：最高的看待盼來場君子之爭

民進黨基隆市長下屆出戰人選議長童子瑋呼之欲出，已無懸念，只待宣布時機。市長謝國樑在聯合報專訪中表示，就靜靜地觀察，不管民...

專訪／電動機車明年暫喊卡 謝國樑承諾：時間到了一定恢復申請

基隆市長謝國樑上任後自2023年推出免費「公益青年就業電動機車補助案」，3年來已逾2萬人申請，明年因財政吃緊暫停申請，引...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。