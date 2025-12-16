專訪／執政3年揭有感施政這三項 謝國樑曝連任理由：為基隆奠基
基隆市長謝國樑主政3周年，他在接受聯合報專訪中表示，施政成績由市民打分數，三年來基隆有很大改變，在行人友善、室內兒童樂園及青年電動車政策都讓市民很有感，將爭取連任為基隆長遠發展奠基。
「第3年進步幅度比前2年更多更大。」謝國樑說，最明顯是騎樓整平和道路改善，昔日受市民和觀光客詬病，現在騎樓、道路更安全舒適，基隆行人事故也有減少，7個行政區室內兒童樂園建置完成，連雙北家庭都受惠，成績有目共睹。
謝國樑說，青年電動車這是他選前重要政見，也兌現承諾，基隆電動機車比是全國第一名，達到減碳節能目標，廣受好評。
因為8歲女兒有聽障，讓謝國樑更能感同身受特殊族群需求，他說，會以一個家長角度顧好城市，「爸爸市長」責任就是在照顧不同年齡層孩子。謝預告，未來要建2到3座購物中心、建置AI數據中心，帶進在地就業，在基隆捷運5個站做聯合開發，也赴日本考察，將改造崁仔頂漁市場，「這些都需要時間，再給我4年，為基隆立下長遠發展規畫。」
謝國樑去年經歷罷免案，比別人多一次「期中考」，他說，當市長以來面臨很多挑戰，邊處理攻防、邊推動建設，挺過罷免後，感觸是「不合理的攻擊反讓他更有信心」。
謝國樑表示，基隆藍白合作執政有成，成為全台示範，三年來特別感謝民眾黨籍副市長邱佩琳，是他最好的夥伴，最溫柔的一股力量，在企業認養特色公車亭、引進企業慈善公益及政策宣導力的幫忙，第二任將再一起為市民努力攜手前行。
基隆通勤人數比例相當高，對通勤上班族來講，謝國樑說，未來希望把就業拉回基隆，基隆捷運聯開就是一線曙光，學生部分則會和學校、團體研商改善通學條件，推動在地就學也有一定成果，終極目標讓上班和上學都能回到基隆。
「有基隆捷運加持，還有聯合開發區計畫，基隆發展藍圖可期。」謝國樑對基隆未來發展充滿期待，也有信心再為市民服務。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言