專訪／執政3年揭有感施政這三項 謝國樑曝連任理由：為基隆奠基

基隆市長謝國樑主政3周年，他在接受聯合報專訪中表示，施政成績由市民打分數，三年來基隆有很大改變，在行人友善、室內兒童樂園及青年電動車政策都讓市民很有感，將爭取連任為基隆長遠發展奠基。

「第3年進步幅度比前2年更多更大。」謝國樑說，最明顯是騎樓整平和道路改善，昔日受市民和觀光客詬病，現在騎樓、道路更安全舒適，基隆行人事故也有減少，7個行政區室內兒童樂園建置完成，連雙北家庭都受惠，成績有目共睹。

謝國樑說，青年電動車這是他選前重要政見，也兌現承諾，基隆電動機車比是全國第一名，達到減碳節能目標，廣受好評。

因為8歲女兒有聽障，讓謝國樑更能感同身受特殊族群需求，他說，會以一個家長角度顧好城市，「爸爸市長」責任就是在照顧不同年齡層孩子。謝預告，未來要建2到3座購物中心、建置AI數據中心，帶進在地就業，在基隆捷運5個站做聯合開發，也赴日本考察，將改造崁仔頂漁市場，「這些都需要時間，再給我4年，為基隆立下長遠發展規畫。」

謝國樑去年經歷罷免案，比別人多一次「期中考」，他說，當市長以來面臨很多挑戰，邊處理攻防、邊推動建設，挺過罷免後，感觸是「不合理的攻擊反讓他更有信心」。

謝國樑表示，基隆藍白合作執政有成，成為全台示範，三年來特別感謝民眾黨籍副市長邱佩琳，是他最好的夥伴，最溫柔的一股力量，在企業認養特色公車亭、引進企業慈善公益及政策宣導力的幫忙，第二任將再一起為市民努力攜手前行。

基隆通勤人數比例相當高，對通勤上班族來講，謝國樑說，未來希望把就業拉回基隆，基隆捷運聯開就是一線曙光，學生部分則會和學校、團體研商改善通學條件，推動在地就學也有一定成果，終極目標讓上班和上學都能回到基隆。