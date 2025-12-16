聽新聞
觀察站／綠全力收失土 謝國樑連任路有硬仗

聯合報／ 本報記者游明煌

謝國樑3年前翻轉綠營8年執政，頂著「綠地變藍天」榮光上任，以「小愛爸爸」人設打造有愛城市。謝尋求連任，綠營猛攻「煙花式」施政，將傾全黨之力收復失土，謝國樑仍有硬仗要打。

基隆選民結構藍大於綠，約6比4，民進黨前市長林右昌執政8年，締造拿逾10萬票紀錄，2022年謝國樑大贏蔡適應後，從市長選舉、立委選舉到市長罷免、立委罷免藍營一路「四連勝」，綠營基層士氣低迷，得票數有守住基本盤，卻沒獲中間選民力量，綠營路線與民意顯有落差。

民進黨從議員基層扎根來反撲，2022席次大增後，在議會搶下攤頭堡，由議長童子瑋領軍成為對抗藍營戰場，在預算、議案及施政批判掌握有力位置，和市府叫板，分庭抗禮。謝、童在2026市長選戰對陣已無懸念，童背後有賴清德總統強大後援及資源，爆發力不容小覷。

基隆東岸商場引爆謝國樑罷免案，罷免未過，商場淪為政治惡鬥籌碼，惹怒基隆人，綠營下屆市長要以政策論述贏回民心，能否找回中間選民信賴感是關鍵。

謝國樑在罷免案贏1萬6千多票，林沛祥在罷免案贏3萬1千票，多出近1倍，藍守住選民結構六四比政治版圖，還有些微成長。政壇認為，若從罷免得票解讀為藍在下屆市長吃下「定心丸」過於樂觀，罷免是仇恨對立、政治動員激發的投票行為，與市長選人思考不同。

謝國樑獲得的不同意罷免票與2022年市長得票數9萬6千票相比，流失1萬多票藏隱憂，近7萬同意罷免票，不乏中間選民與淺藍，兩族群恐是2026謝國樑連任之路最大變數。

謝國樑在罷免結束後調整步伐，態度軟了、姿態低了，不僅和罷團對談，團隊也重整旗鼓，已就戰鬥隊形，日前藍白合作論壇更宣告聯合對抗民進黨態勢，加強市長保衛戰力道。

謝國樑 林右昌 罷免 綠營 童子瑋 藍營 基隆 罷團

