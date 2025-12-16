謝國樑：基隆3年改變讓市民有感
基隆市長謝國樑主政3周年，他在專訪中表示，施政成績由市民打分數，3年來基隆有很大改變，讓市民有感，如行人友善、室內兒童樂園及青年電動車政策，將爭取連任為基隆長遠發展奠基。外界關注電動車政策是否延續，謝承諾「時間到了，一定會恢復申請」。
「第3年進步幅度比前2年更多更大。」謝國樑說，最明顯是騎樓整平和道路改善，昔日受市民和觀光客詬病，現在騎樓、道路更安全舒適，基隆行人事故也有減少，7個行政區室內兒童樂園建置完成，連雙北家庭都受惠，成績有目共睹。
因為8歲女兒有聽障，讓謝國樑更能感同身受特殊族群需求，他說，會以一個家長角度顧好城市，「爸爸市長」責任就是在照顧不同年齡層孩子。
謝國樑預告，未來要建2到3座購物中心、建置AI數據中心，帶進在地就業，在基隆捷運5個站做聯合開發，也赴日本考察，將改造崁仔頂漁市場，「這些都需要時間，再給我4年，為基隆立下長遠發展規畫。」
謝國樑去年經歷罷免案，比別人多一次「期中考」，他說，當市長以來面臨很多挑戰，邊處理攻防、邊推動建設，挺過罷免後，感觸是「不合理的攻擊反讓他更有信心」。
謝還說，他90%的破口已在罷免時充分論述，例如人工草皮、東岸商場爭議，新市政大樓公辦都更也不怕檢驗。
對於青年電動機車政策喊卡，網友質疑跳票，謝國樑說，這是他的重要政見，也兌現承諾，基隆電動機車比是全國第一名，達到減碳節能目標，可惜明年總預算歲入少17億，須忍痛暫停申請，「時間到了會恢復」。
四接爭議未解，謝國樑認為，基隆要布局AI產業發展也要穩定電力供應，他喊話要台電回饋一定供電比率，地方產業電力的分配應該制度化。
民進黨下屆市長參選人以議長童子瑋呼聲最高，謝國樑說，不管最後提名誰都希望來場君子之爭。
「有基隆捷運加持，還有聯合開發區計畫，基隆發展藍圖可期。」謝國樑認為藍白合作執政有成，民眾黨籍副市長邱佩琳扮演重要力量，第二任會再攜手前行。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言