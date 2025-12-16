聽新聞
謝國樑：基隆3年改變讓市民有感

聯合報／ 記者游明煌邱瑞杰王慧瑛／基隆報導
基隆市長謝國樑將爭取連任，為基隆立下長遠發展規畫。記者余承翰／攝影
基隆市長謝國樑將爭取連任，為基隆立下長遠發展規畫。記者余承翰／攝影

基隆市長謝國樑主政3周年，他在專訪中表示，施政成績由市民打分數，3年來基隆有很大改變，讓市民有感，如行人友善、室內兒童樂園及青年電動車政策，將爭取連任為基隆長遠發展奠基。外界關注電動車政策是否延續，謝承諾「時間到了，一定會恢復申請」。

「第3年進步幅度比前2年更多更大。」謝國樑說，最明顯是騎樓整平和道路改善，昔日受市民和觀光客詬病，現在騎樓、道路更安全舒適，基隆行人事故也有減少，7個行政區室內兒童樂園建置完成，連雙北家庭都受惠，成績有目共睹。

因為8歲女兒有聽障，讓謝國樑更能感同身受特殊族群需求，他說，會以一個家長角度顧好城市，「爸爸市長」責任就是在照顧不同年齡層孩子。

謝國樑預告，未來要建2到3座購物中心、建置AI數據中心，帶進在地就業，在基隆捷運5個站做聯合開發，也赴日本考察，將改造崁仔頂漁市場，「這些都需要時間，再給我4年，為基隆立下長遠發展規畫。」

謝國樑去年經歷罷免案，比別人多一次「期中考」，他說，當市長以來面臨很多挑戰，邊處理攻防、邊推動建設，挺過罷免後，感觸是「不合理的攻擊反讓他更有信心」。

謝還說，他90%的破口已在罷免時充分論述，例如人工草皮、東岸商場爭議，新市政大樓公辦都更也不怕檢驗。

對於青年電動機車政策喊卡，網友質疑跳票，謝國樑說，這是他的重要政見，也兌現承諾，基隆電動機車比是全國第一名，達到減碳節能目標，可惜明年總預算歲入少17億，須忍痛暫停申請，「時間到了會恢復」。

四接爭議未解，謝國樑認為，基隆要布局AI產業發展也要穩定電力供應，他喊話要台電回饋一定供電比率，地方產業電力的分配應該制度化。

民進黨下屆市長參選人以議長童子瑋呼聲最高，謝國樑說，不管最後提名誰都希望來場君子之爭。

「有基隆捷運加持，還有聯合開發區計畫，基隆發展藍圖可期。」謝國樑認為藍白合作執政有成，民眾黨籍副市長邱佩琳扮演重要力量，第二任會再攜手前行。

