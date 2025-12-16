觀察站／迎戰非典型對手 鍾東錦選情添變數

苗栗縣長鍾東錦具有非典型政治人物魅力，上任3年被視為苗栗政壇最團結的時刻，地方預估鍾連任勝算大，但2026還有議員與鄉鎮市長選舉，綠營提名年輕、專業形象的縣議員陳品安參選，加上執政黨助攻，為選情增添變數。

鍾東錦從議長轉換跑道選縣長，一戰打敗地方派系大老力挺的國民黨提名人謝福弘，鍾主政3年來，非典作風獲諸多肯定，讓政壇人士靠攏，傳統劉、黃兩派幾乎形同瓦解，鍾對行政、農會系統等都具影響力，被視為地方政壇最團結的時刻。

鍾邀請18鄉鎮市長參加縣務會議，開大門溝通，促成前年全縣發放敬老禮金，縣府負擔2節、公所分攤1節；明年9月學生免費營養午餐，縣府、公所各出一半，「揪」鄉鎮市長一起「顧老少」做政績。

最近滿城風雨的「人人犬舍」事件，他自我檢討對動保法只有一般常識，加上幕僚提供錯誤訊息，處理有疏漏，不能怪動保人士批評，他啟動調查、拔官，「有錯就改」也贏得稱讚。

苗栗縣府財政仍受中央控管，但財劃法修法後，統籌分配稅款增加近7.9億元，縣府推動縣立總圖書館、縣警局警政大樓，國道一號造橋交流道等重大建設，獲得普遍好評。他也深入基層，甚至登台表演，縣民認同貼地氣。

不過，鍾東錦競選連任並非穩操勝券，本屆縣長選後，前縣長傅學鵬與鍾各走各的路，傅逐漸淡出政壇，仍有影響力，明年還有鄉鎮市長選戰，如何協調擺平山頭，考驗鍾東錦。

鍾東錦與中央關係似乎有點疏遠，多次在財劃法、大矽谷等建設，一再槓上中央，多項建設都「卡卡」，民進黨徵召的陳品安也是非典政治人物，形象及問政都受肯定，讓選情充滿變數。