鍾東錦：不放棄爭取苗栗實中

違紀參選一度遭開除黨籍的苗栗縣長鍾東錦拚連任，他受訪強調「往前看」，將接受國民黨提名競選連任。鍾就職將滿3周年，他表示若明年連任成功，希望延續重大建設，尤其苗北每年有3、400名學生去新竹讀高中，最艱難的任務就是要爭取苗栗科學實驗中學設立。

鍾東錦今年9月14日恢復黨籍，鍾表示「我應該會接受國民黨提名」，政治要往前看，不用回頭；對手可能拿國民黨先前罵他的話來攻擊，但3年的時間可以禁得起考驗，且如果是冷飯熱炒，效果也不大。

鍾東錦推動多項建設進行到一半，甚至才開始，他舉例西湖溪路堤共構（苗35線）「最後一哩路」連接到台13線、銅鑼科學園區汙水放流專管案、苗62之1線連接泰安鄉前、後山道路，及縣警局警政大樓新建工程等，都要有持續性。

鍾東錦不諱言，他最失望、最艱難就是爭取苗栗實中。他表示苗栗有竹南、銅鑼科學園區，加上竹科園區外溢，苗北地區每年3、400人去新竹念高中，3年累積上千人，讓他很頭痛，反觀屏東、嘉義連園區都還沒好，就已有實驗中學，讓人覺得苗栗是比較不被疼的小孩。

「對的時間點，要做對的事。」鍾東錦說，中央目前回覆等大矽谷園區畫定做好，但屆時8年、10年之後，他強調目前不會放棄，若連任成功，首要任務還是爭取實中。未來還要打造地標縣立圖書館總圖、爭取頂大在苗栗設學士後學院，提升教育文化水準。

近3年任期，鍾東錦力推山、海線觀光廊帶，加上浪漫台3線、苗栗火車頭園區及苗栗糧倉等觀光建設推進。54歲縣民林義雄說，連辦2屆通霄沙雕節有聲有色，通霄海水浴場起死回生，盼帶動附加價值；楓樹里馬家庄蒜香藤賞花秘境帶動人潮，但聯絡道路狹窄應改善。

苗栗人本交通推動有成，頭份市中央路、竹南鎮環市路被譽為全國標竿，但近來縣府在頭份、竹南規畫通學步道，民眾反映道路變窄、交通混亂，鍾東錦強調會排除萬難推動，行人、學生安全不容打折。