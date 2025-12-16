黃敏惠自豪「提高嘉市能見度」

嘉義市長黃敏惠回望第2度連任，她認為，最大成就是讓小城市大創新，「提高城市能見度」，7年前後最明顯的差異、一如媒體所評價「讓文化小城躍居宜居城市典範」；剩下1年任期，她最憂心鐵路高架化經費、高鐵站聯外輕軌案重大建設推進。

市府以「西區大發展、東區大進步」為架構推動十大旗艦計畫，帶動舊城更新、區域再生與產業轉型，營利事業銷售額與家庭可支配所得連6年創新高，被媒體評為「中南部新霸主」，吸引企業進駐，城市發展動能提升。

黃敏惠表示，嘉市最代表性變化是「木都」品牌翻轉城市印象，透過「舊屋力」、老屋卸妝，加上畫設具人文或歷史風貌之相關區域等，老屋修復成咖啡館、民宿及創意基地，帶動場域創生、文旅創新，掀起青年返嘉創業潮，街區經濟復甦。

為力挺青年，黃敏惠首創「有事青年」品牌、二地居－游牧者計畫、開嘉青創市集，以及薪資補助、租屋支持、青創獎補助計畫、首創陪伴式輔導等，打造嘉市成為「實驗、實踐、實現」夢想基地。

隔壁嘉義縣擁中央投注資源，黃敏惠最憂心重大建設部分，嘉義市區高鐵聯外輕軌建設可行性研究案尚未獲中央核定，鐵路高架化經費中央應兌現承諾負擔地方配合經費，還有中央對計畫型補助不如人意，都會再積極爭取，「嘉市不缺計畫，缺的是中央的支持與鼓勵」。

任期剩1年，黃敏惠指出，依然專注市政，盼繼任者同樣懂得嘉市未來發展，敢為嘉市衝、拚，她只想用最單純態度、最單純的心，帶市府團隊與市民努力為嘉市寫下新頁。被問到卸任後打算？她說，「現在把事情做好」。

嘉市民宿文化發展協會理事長張于亞指出，市長讓民宿產業蛻變成長，將文化底蘊轉化觀光資源，開啟民宿黃金時代；市民陳青秀說，黃市長推動木都城市，讓嘉市的美被發現。市民黃玉珍認同幸福永續宜居城市，她說，最有感的是「嘉義幸福米」，讓不是農業城市的嘉市也有代表性農產品。