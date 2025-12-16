觀察站／不敗女戰將 堅持做對的事

國民黨「不敗女戰將」市長黃敏惠在嘉義市持續書寫地方自治史傳奇，4任市長紀錄在藍營弱勢南台灣屹立不搖；任期剩1年，外界關注其下一步與接班人，她自信將焦點拉回市政，展現堅守民主聖地超越藍綠，是她後勢持續看漲的根基。

黃敏惠曾任1屆國代、3屆立委、4任市長，地方盛傳她將重返國會，扮演更重要角色。但她強調，辦好市政是首要任務、從政堅持「做對的事」，凸顯從國文老師跨入政壇，溫文儒雅氣質背後，是柔中帶剛堅持實踐政治家。

黃敏惠迄今第4任、至明年執政滿17年，能長期執政關鍵不只親和力、魅力，而是市政成果換得選民信任，以永續為核心推動十大旗艦計畫，打造「全齡共享世代宜居」城市，66歲的她雖屆公務員退休年齡，更帶頭示範「樂齡勇壯」市長，帶團隊以創意活力辦建城320+1系列活動。林聰明沙鍋魚頭老闆林聰明坦言，自己曾是「有藍不投」，最後被黃敏惠親民、用人唯才施政收服。

地方幾乎一致認同「唯有黃敏惠能超越黃敏惠」，她接棒父親省議員黃永欽政治香火與清廉形象，更上層樓，治理樹立「黃敏惠現象」，任內零負債累積歲計賸餘28億元，繼發放市民2千元振興現金，卸任前再配合中央普發萬元，發放市民6千元消費金振興經濟，獲市民讚賞創任內發8千元紀錄。

黃敏惠個人8次選舉都贏，但過去輔選市長、立委選舉敗北，明年2026大選肩負輔選重任，對於接班人，她表態民主聖地選民不看顏色支持好人才，並心繫高鐵站聯外輕軌案、財劃法修法等，盼下任接班人為嘉市「敢衝、敢拚」，但能否能將市政成果及她魅力轉移黨籍參選人，備受檢視。