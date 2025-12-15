快訊

臺北隊就職3周年 善用智慧科技、建構宜居「安全之都」

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
北市警局勤業務評比屢獲佳績。圖／臺北市政府警察局提供

臺北隊就職將滿3週年，臺北市政府警察局為具體落實「安全之都」的施政主軸，除持續以社區警政為根基推展治安工作外，更積極運用AI及科技軟硬體設備（施），精進維護治安與交通安全作為。

在治安方面，警察局率全國之先成立「數位科技戰情中心」，以面對日益複雜的犯罪型態與大型活動維安需求，並整合所屬機關量能，啟動「科技聯防」革新戰略，使臺北市全般刑案等犯罪破獲率之近期統計，以及在偵防詐欺犯罪工作、防制幫派組織犯罪、肅槍、查緝毒品的全國評比中均名列前茅。

另透過大數據分析，臺北市發生之刑案以詐欺占比最高、成長幅度亦最顯著，警察局會同法務局、資訊局研議對策，自行建置全國首創之「AI詐騙廣告偵測系統」，進行詐騙廣告前端監測與通報下架作業，落實「主動偵測、即時阻詐」的防堵策略；對於未依詐欺犯罪危害防制條例規定時限內下架之廣告案件，均函送數位發展部依法裁罰。

在交通方面，警察局開發建置「現場處理APP」，員警透過「道路交通事故e化處理行動裝置」平板，製作交通事故資料，同步上傳e化系統資料庫，大幅提升事故處理速度，減少民眾等候時間；在跨年煙火、燈會等數十萬人參與的大型活動中，透過戰情中心的數據分析與即時觀測，能迅速調度警力、分流人車與提高突發事故的處理效率。

全球設計及建築公司Gensler公布之「2025全球最想長居城市」調查報告，臺北市在「安全穩定」及「降低犯罪」等八大指標全面超越國際平均數，榮登全球第一；遠見雜誌「2025縣市總體暨永續競爭力調查」公布臺北市獲「競爭力首善之城」殊榮，其中「治安」面向為六都第一；天下雜誌「2025永續幸福城市大調查」中，內含治安、交通數據與民眾對治安滿意度之施政面向，亦列六都第一；另Travelbag旅遊雜誌發布「2025夜間旅遊最安全城市」，臺北市夜間安全評分榮獲全球第二，以及英國Time Out旅遊雜誌今年公布「全球最安全女性數位遊牧者的十大城市」，臺北市亦勇奪冠軍。

上述多元的正面評價，顯見臺北隊穩健的警政工作深受市民與國內、外旅客的肯定，未來將持續以科技精進民眾有感的治安治理作為，建構安全、安居、安心的生活環境，共同勾勒「幸福城市」藍圖。

