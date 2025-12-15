觀察站／收爛攤推善政 拚連任勿鬆懈

桃園市長張善政掌理市政，解決前朝留下公共工程爛攤並建立制度，還有顧幼扶老撐青年等多面向新政，「最年輕」六都進步有感。但新興城市人口成長衍生的交通、環境挑戰都與人民切身相關，張連任路看似平坦，仍不能鬆懈。

熟稔產業且有行政經驗的張善政理工直男性格鮮明，他的施政心法猶如翻修1輛老車，先直面解決車子發不動的問題，再逐步校正系統、徹底除錯，將車輛性能發揮到淋漓盡致，剩下的事就是握好方向盤，朝遠大目標駛去。

張善政上任後解決平鎮文化停車場等3大案與捷運綠線北機廠爭議，也建立完整的工程審查制度，自信任內發包工程「沒問題」；落實全國首個婦幼局政見、市立醫院選址定案都受肯定，首創的「可負擔住宅」政策預計明年上路，中央也在探聽期待。

張善政從政始終維持低調做實事風格，鮮少鋪張宣傳，但施政成績陸續反映在多項民調上，民眾普遍對年輕城市的發展前景與進化有感，光榮感油然而生。

然而，桃園人口不斷成長加劇城市壓力，升格11年大增30萬人至235萬人。市民最埋怨交通塞車惱人，尤其捷運路網尚未成形，市府勢必要快馬加鞭，並善用科技結合工程處理壅塞點，更重要的是捷運綠線2026年要如期如質通車，不容跳票空間。

環境議題也重中之重，張善政推出「靜桃」專案打擊噪音車、「靜煙」專案整治餐飲油煙，逐步收效。面對桃園垃圾清運量居高不下，妥善處理率卻為六都之末，他決定力推前朝推不動的垃圾費隨袋徵收，從學校、市場與機關先行試辦。

市府有心改變桃園，但專用垃圾袋才剛上路，因疏於溝通、配套不足，招來抱怨，張善政口中因人口成長帶來的「Happy Problem」未來恐只增不減，儘管無畏選票壓力堅持做對的事，仍須審慎以對。