重視教育贏掌聲 桃園「堵局」待解

聯合報／ 記者陳恩惠周嘉茹鄭國樑張裕珍／桃園報導

桃園市長張善政推動婦幼、教育等政策，首條自辦捷運綠線、市立醫院等重大建設也都有進展，但桃園人口持續成長，不少市民更盼盡速改善塞車、更新市容等。張善政說，將運用AI技術及偏心左轉設計處理重要幹道瓶頸，並加快捷運路線核定與動工，翻轉城市風貌。

張善政實施國中小免費營養午餐、代理教師全聘期政策獲中央跟進，也獲得教育界肯定，桃園市家長會長協會榮譽理事長呂朝福觀察，市府更新校園軟硬體、培訓師資，也持續推展通學步道改善工程，展現市府對教育的重視。

不過，多名市民認為交通仍是市政嚴峻挑戰。工程師李偉德說，市府推動偏心左轉路暢計畫，讓左轉與直行車分流，交通雖有改善，但塞車依舊嚴重，加上近年過度增設科技執法，不切實際。法院職員吳文彥反映偏鄉公車班次不足、欠缺大眾運輸，也希望市府著重安全、文化與活動等軟體面向。

27歲市民宋思彤肯定近年桃園火車站周圍交通動線改善，大廟街區改造煥然一新，期許串聯歷史脈絡帶動觀光發展。22歲王姓市民說，張善政作風務實，但感覺青壯年建設偏少、北桃園春日路往國道1號塞車變嚴重，也盼市容加速升級，要有六都的感覺。

張善政說，桃園人口和車輛數都成長，交通壓力累積，市府祭出2大改善策略，第一在交流道周邊塞車熱區運用AI技術、偏心左轉設計處理交通瓶頸，第二為加大力道建設人行道、行穿線退縮等，並會努力讓捷運綠線北段於明年底通車、加快其他捷運路線核定，搭起交通骨架。

