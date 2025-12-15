張善政：城市進步不因選舉放慢

桃園市長張善政接受本報專訪，他歸功市政成績來自市府團隊的齊心努力，首創的「可負擔住宅」政策預計明年上路。記者季相儒／攝影 桃園市長張善政接受本報專訪，回顧教育、婦幼、衛生等政見逐步兌現，歸功是市府團隊努力。對於試辦中的垃圾費隨袋徵收，明年上路適逢選舉年，是否擔心影響選情？他說，自己要求團隊堅持做對的事，「選舉是我的事，城市進步不能因我而放慢腳步」。

張善政細數施政成果，包括1200通勤月票、成立六都首個婦幼局，以及提供免費營養午餐與肺癌篩檢等，逐步落實照顧婦幼及市民健康。他也積極處理前任留下的平鎮地下停車場塌陷、楊梅區公所大樓與竹圍漁港遊艇碼頭工程缺失，並完成捷運綠線「心臟」北機廠興建，推動重要軌道建設。

回顧任內挑戰，張善政說，「（前朝）爛攤子都收拾好了」，桃園工程瑕疵較多，主因城市快速成長、市府人力不足，難以負荷大量工程審查，讓部分廠商有機可乘。理工背景出身的他以制度與數據管理工程，建立專業的內、外審制度。

張善政也提到，上任近3年，施政原則就是「最經濟、不花稍」，替市民把關民脂民膏，因此市府發包的公共工程未曾發生重大問題。他自認是市府團隊的舵手，鼓勵各局處主動思考、提出好政策，即便推動過程遇到阻力，他願意承擔。

12月起桃市府在學校、機關與市場試辦垃圾費隨袋徵收，儘管不包括一般家戶垃圾，但因執行細節與配套仍需調整，仍引起部分民怨，地方不免擔心政策推動恐影響2026市長選情，張善政透露，議會國民黨團原本想擋下政策，但他親自向黨團說明，環境保護是市民期待的事，如果反對會被視為不進步。

張善政說，他在市政會議中向局處長明白表示「不要管選舉，該做的事就放心去做，勇敢往前衝」，並提到前總統馬英九推動課綱改革，就因考量選舉未選在第一任期。

張善政提醒團隊，好的政策不應拖到「沒力氣」時才做，不要有選舉考量。

在產業發展、居住正義部分，張善政除催動桃竹苗大矽谷平台實質開會、整備龍潭科技三期園區周邊產業聚落用地等，桃園更首創「可負擔住宅」，要讓年輕人買得起房，法規討論收斂中，有機會明年實施，內政部也抱持高度期待。