爭取2026陳冠安啟動「港湖百萬步」 羅智強送步鞋勉延續勇腳
2026選戰布局，國民黨青年部前主任陳冠安爭取北市港湖議員提名，啟動「港湖百萬步」行動，首站從成長的南港出發。以雙腳走遍港湖五十九個里，親手將文宣投進鄉親信箱，目前未設任何大型看板，要用最踏實的方式與選民溝通。
立法委員羅智強也為曾在辦公室擔任幕僚的陳冠安站台，並稱讚其為「真正的港湖子弟、南港囝仔」。羅說，南港人口雖約為內湖的一半，但依人口比例，本應有二至三位南港出身的市議員；然而目前八席議員中，僅有一位是南港出身，近幾屆選舉內湖新人不斷當選，南港卻缺乏世代傳承，正需要像陳冠安這樣有10年幕僚歷練，橫跨國會與地方議會，對制度與政策運作相當熟稔的新血接棒。
羅智強說，陳冠安自小成長於南港國宅，從國小、國中到高中皆就讀南港學區，是土生土長的南港人。呼籲港湖鄉親在2026年民調初選全力支持陳冠安，更送步鞋，希望陳冠安延續他過去「行腳台灣」、「行腳大安］的勇腳精神，爭取更多選民認同。
陳冠安表示，南港過去曾被貼上刻板標籤，但近年已快速轉型為台北最具發展潛力的核心區域，高鐵、北流、LaLaport、南港展覽館、中研院、軟體園區、生技園區等重大建設相繼到位，結合內湖科技園區，港湖未來勢必成為台北發展的重要引擎。
政策主張，陳冠安說，自己長期關注居住正義、動物保護、交通安全與教育議題，這次提出「港湖百策」，以一百項具體政策回應港湖發展需求，期盼讓南港、內湖走向更安全、更宜居、更有未來的城市樣貌。
陳冠安宣示，將在初選前走完59個里，用上百萬步，徒步走入港湖大街小巷，投遞每一戶信箱，親手告訴港湖鄉親自己的理念願景，並且透過這樣的機會，傾聽在地的心聲，更加深入認識在地的狀況，用自已的心意與誠意，爭取每一位港湖鄉親的支持。
