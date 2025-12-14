快訊

新莊凌晨惡火16歲少女葬身火窟 消防員悲：妹妹抱歉，我們盡力了

向蔣中正力薦的軍法局長竟是大貪官 彭孟緝遭究責

玩遊戲變加班！玩家嘆1變化被手遊綁架「交作業」眾人超認同

爭取2026陳冠安啟動「港湖百萬步」 羅智強送步鞋勉延續勇腳

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
陳冠安爭取2026港湖議員提名，立委羅智強陪同「港湖百萬步」行動，並送步鞋勉勵延續勇腳精神。圖／陳冠安提供
陳冠安爭取2026港湖議員提名，立委羅智強陪同「港湖百萬步」行動，並送步鞋勉勵延續勇腳精神。圖／陳冠安提供

2026選戰布局，國民黨青年部前主任陳冠安爭取北市港湖議員提名，啟動「港湖百萬步」行動，首站從成長的南港出發。以雙腳走遍港湖五十九個里，親手將文宣投進鄉親信箱，目前未設任何大型看板，要用最踏實的方式與選民溝通。

立法委員羅智強也為曾在辦公室擔任幕僚的陳冠安站台，並稱讚其為「真正的港湖子弟、南港囝仔」。羅說，南港人口雖約為內湖的一半，但依人口比例，本應有二至三位南港出身的市議員；然而目前八席議員中，僅有一位是南港出身，近幾屆選舉內湖新人不斷當選，南港卻缺乏世代傳承，正需要像陳冠安這樣有10年幕僚歷練，橫跨國會與地方議會，對制度與政策運作相當熟稔的新血接棒。

羅智強說，陳冠安自小成長於南港國宅，從國小、國中到高中皆就讀南港學區，是土生土長的南港人。呼籲港湖鄉親在2026年民調初選全力支持陳冠安，更送步鞋，希望陳冠安延續他過去「行腳台灣」、「行腳大安］的勇腳精神，爭取更多選民認同。

陳冠安表示，南港過去曾被貼上刻板標籤，但近年已快速轉型為台北最具發展潛力的核心區域，高鐵、北流、LaLaport、南港展覽館、中研院、軟體園區、生技園區等重大建設相繼到位，結合內湖科技園區，港湖未來勢必成為台北發展的重要引擎。

政策主張，陳冠安說，自己長期關注居住正義、動物保護、交通安全與教育議題，這次提出「港湖百策」，以一百項具體政策回應港湖發展需求，期盼讓南港、內湖走向更安全、更宜居、更有未來的城市樣貌。

陳冠安宣示，將在初選前走完59個里，用上百萬步，徒步走入港湖大街小巷，投遞每一戶信箱，親手告訴港湖鄉親自己的理念願景，並且透過這樣的機會，傾聽在地的心聲，更加深入認識在地的狀況，用自已的心意與誠意，爭取每一位港湖鄉親的支持。

2026選戰，國民黨青年部前主任陳冠安爭取北市港湖議員提名，啟動「港湖百萬步」行動，首站從成長的南港出發。圖／陳冠安提供
2026選戰，國民黨青年部前主任陳冠安爭取北市港湖議員提名，啟動「港湖百萬步」行動，首站從成長的南港出發。圖／陳冠安提供
陳冠安爭取2026港湖議員提名，立委羅智強陪同「港湖百萬步」行動，並送步鞋勉勵延續勇腳精神。圖／陳冠安提供
陳冠安爭取2026港湖議員提名，立委羅智強陪同「港湖百萬步」行動，並送步鞋勉勵延續勇腳精神。圖／陳冠安提供

內湖科技園區 議員 羅智強

延伸閱讀

邀賴總統立院「新團結十講」茶敘 羅智強：保證講得盡興

賴總統指在野濫權法案擬不副署 羅智強批：貪腐、無能、獨裁到沒藥醫

邀賴總統立院國情報告 羅智強：一定要詢答 模式可討論

停砍公教年金 立院下午三讀

相關新聞

林茂盛代理宜縣 交通建設邁大步

宜蘭縣副縣長林茂盛代理縣長將近一年，積極推動高鐵延伸宜蘭、鐵路高架等，重要交通建設獲得重大進展；但境內塞車仍是現在進行式...

爭取2026陳冠安啟動「港湖百萬步」 羅智強送步鞋勉延續勇腳

2026選戰布局，國民黨青年部前主任陳冠安爭取北市港湖議員提名，啟動「港湖百萬步」行動，首站從成長的南港出發。以雙腳走遍...

觀察站／小米縣長「持家」精神 拚出個人執政風格

人稱「小米縣長」的周春米最早給人「潘孟安接班人」印象，身為屏東縣73年來首名女縣長，她善用女性細膩、精打細算特質，秉持「...

周春米力推全人照顧 屏東人有感

屏東縣長周春米為立縣以來首名女縣長，執政3年來重視全人照顧。近來財政收支劃分法修法，屏東明年預算恐減少約20億元，但她仍...

觀察站／2026全新戰局 誰能給宜蘭願景

宜蘭縣長林姿妙涉貪停職後，外界原認為縣政恐怕進入無可避免的「空窗期」。副縣長林茂盛臨危受命代理縣長，沒政黨色彩的他勇於任...

楊文科50年公職 最掛心2大園區

新竹縣長楊文科明年將卸任，結束50年公職生涯。他縣長上任後推動竹縣「五支箭」政策，包含10大交通建設、擴建學校、AI智慧...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。